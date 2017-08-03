Мама отчитала Маргариту Суханкину из-за детей

Певица рассказала строгости, которая царит в ее доме. С ней не забалуешь.

Когда четыре года назад певица Маргарита Суханкина усыновила двоих детей, она, конечно, не предполагала, что ее жизнь так круто изменится. Теперь для нее семья – на первом месте, тогда как прежде она жила сценой. "Присесть удается редко: все время на бегу, это, наверное, не очень хорошо, но вот такая жизнь. С другой стороны, если я буду сидеть на диване и отдыхать, это точно закончится катастрофой", – рассказала исполнительница.

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Но артистка, прославившаяся работой в группе "Мираж", этим резким переменам только рада. "Приезжаю домой после съемок или выступлений, знаю, что меня не просто ждут, а готовятся к моему возвращению – возможно, ставят какой-то концерт. Это придает дополнительные силы. У меня очень творческие дети! Я их очень люблю! Они многое понимают, помогают, лапочки и умнички", – улыбается Маргарита.

Но, вместе с тем, она признается, что очень строга со своими отпрысками. "Моя мама меня из-за этого даже иногда ругает. Но по-другому нельзя: я в ответе за своих детей и за своих родителей. Поэтому вещь номер один – это режим. Что касается непосредственно воспитания, то я всегда стараюсь разговаривать с Сережей и Лерой, как со взрослыми людьми, все объяснять и отвечать на все их вопросы", – цитирует артистку "Между нами, женщинами".