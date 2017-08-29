Киркоров взбешен безобразной выходкой отморозка

Король российской эстрады Филипп Киркоров кричит о помощи. Он просит вывести на чистую воду афериста, выдающего себя за него.

"ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК! В сети появился особо опасный плут, матерщинник и хулиган, выдающий себя за меня", – сообщил певец на своей странице в Instagram. При этом Киркоров попросил пользователей Сети посмотреть "отвратительно хулиганское видео", которое выложил "двойник" знаменитости.

По словам Филиппа Бедросовича, разбойника удалось запечатлеть. "Разве там есть какое-то сходство со мной?! Терпеть подобные провокации я не намерен. Готовлю обращение в соответствующие органы по поводу этого афериста", – заявил артист.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Авг 29 2017 в 9:10 PDT

Кроме того, король российской эстрады попросил поклонников и всех неравнодушных граждан подписаться на страничку мошенника. "Внимательно следите за выходками этого отморозка и сообщайте мне о всех его безобразия в комментарии. Вместе мы сможем вывести его на чистую воду!", – просит певец.

Публикация от Кирилл Приколов (@kirillprikolov) Авг 29 2017 в 9:06 PDT

Однако фанатам не стоит бояться за любимого артиста. Выходка "отморозка" оказалась всего лишь остроумным приколом. Но некоторые приняли шутку за правду. "Что Вы так нервничаете?! Просто не обращайте внимания на придурков-провокаторов", – написал один из поклонников в соцсети. Большинство же юмор певца оценили. "Задержали его в Израиле. Обменяем на один концерт", "Филипп молодец, живет полной жизнью, работает и развлекается по полной)) веселый человек, приятно смотреть", – отреагировали на пост читатели.