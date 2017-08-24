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Опухшая Погребняк поправилась на 30 килограммов

Мария Погребняк. Фото: instagram.com/mariapoga_
Супруга известного футболиста Павла Погребняка Мария дала откровенное интервью. Она призналась, что поправилась на 30 килограммов и никак не могла прийти в форму.
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Мария Погребняк для обывателей олицетворяет образ успешной женщины: она много лет замужем за известным футболистом, у нее трое сыновей и собственный бизнес. А уж внешность Марии, длинноногой стройной блондинки, у многих вообще вызывает зависть. Однако не всегда Погребняк так великолепно выглядела.

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Во время первой беременности она набрала 30 килограммов. "Я раскормила ребенка, потому что постоянно ела, и, естественно, малыш начал расти. Я еще и всевозможные витамины пила – мне никто не сказал, что так делать нельзя. В итоге ребенок родился весом 3600 граммов при росте 55 сантиметров, что для меня очень много, так как от природы у меня узкий таз. Рожала очень тяжело…" – призналась Погребняк.

Самое ужасное в этой ситуации было то, что после родов Мария не могла вернуться к своему нормальному весу. "С родами ушли десять килограммов, а остальные 20 остались и не хотели уходить. Я была такой пышкой! Сейчас смотрю на старые фотографии и понимаю, насколько ужасно выглядела. Я была вся отекшая, но не могла побороть желание есть. Я ела много сладкого, очень любила черный хлеб с маслом и чесноком – это было для меня блаженство. И вот так я питалась. После первых родов я так и не пришла в себя. Как и многие, разглядывала фотографии худых девушек и говорила, как им повезло, что они такие. И закусывала свое горе любимым черным хлебом", – цитирует Марию Woman.ru.

После рождения второго ребенка Погребняк поняла, что нужно брать себя в руки. Она начала с того, что приучила себя правильно питаться, а потом стала ходить в спортзал. В итоге, за свою третью  беременность Мария набрала всего шесть килограммов, от которых впоследствии легко избавилась. Она призналась, что сейчас совершенно счастлива, но не желает стоять на месте и строит планы. Мария хочет развивать свой бизнес и родить дочь.

Автор: Наталья Аряева24 августа 2017, 11:19

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