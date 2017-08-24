Опухшая Погребняк поправилась на 30 килограммов

Супруга известного футболиста Павла Погребняка Мария дала откровенное интервью. Она призналась, что поправилась на 30 килограммов и никак не могла прийти в форму.

Мария Погребняк для обывателей олицетворяет образ успешной женщины: она много лет замужем за известным футболистом, у нее трое сыновей и собственный бизнес. А уж внешность Марии, длинноногой стройной блондинки, у многих вообще вызывает зависть. Однако не всегда Погребняк так великолепно выглядела.

Во время первой беременности она набрала 30 килограммов. "Я раскормила ребенка, потому что постоянно ела, и, естественно, малыш начал расти. Я еще и всевозможные витамины пила – мне никто не сказал, что так делать нельзя. В итоге ребенок родился весом 3600 граммов при росте 55 сантиметров, что для меня очень много, так как от природы у меня узкий таз. Рожала очень тяжело…" – призналась Погребняк.

Самое ужасное в этой ситуации было то, что после родов Мария не могла вернуться к своему нормальному весу. "С родами ушли десять килограммов, а остальные 20 остались и не хотели уходить. Я была такой пышкой! Сейчас смотрю на старые фотографии и понимаю, насколько ужасно выглядела. Я была вся отекшая, но не могла побороть желание есть. Я ела много сладкого, очень любила черный хлеб с маслом и чесноком – это было для меня блаженство. И вот так я питалась. После первых родов я так и не пришла в себя. Как и многие, разглядывала фотографии худых девушек и говорила, как им повезло, что они такие. И закусывала свое горе любимым черным хлебом", – цитирует Марию Woman.ru.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) Апр 16 2017 в 12:21 PDT

После рождения второго ребенка Погребняк поняла, что нужно брать себя в руки. Она начала с того, что приучила себя правильно питаться, а потом стала ходить в спортзал. В итоге, за свою третью беременность Мария набрала всего шесть килограммов, от которых впоследствии легко избавилась. Она призналась, что сейчас совершенно счастлива, но не желает стоять на месте и строит планы. Мария хочет развивать свой бизнес и родить дочь.