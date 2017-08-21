Егор Дружинин вернулся в танцы на ТВ

Егор Дружинин стал членом жюри нового шоу "Ты супер! Танцы". Известный хореограф объяснил, почему считает передачу "правильным, хорошим делом".

В начале сентября стартует новое шоу "Ты супер! Танцы" на канале НТВ, членами жюри которого стали не только профессиональные танцоры и хореографы Евгений Папунаишвили, Кристина Кретова и Егор Дружинин, но и известная актриса Анастасия Заворотнюк.

Особенность международного детского танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" в том, что он дал шанс талантливым юным танцорам, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе. Участниками шоу стали воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей.Кастинги прошли не только в России, но и в странах СНГ и Балтии. В конкурсе приняли участие дети из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Туркмении, Узбекистана и Абхазии.

Конкурс "Ты супер! Танцы" состоит из нескольких этапов. В первом отборочном туре дети исполнят хореографические номера в танцевальных стилях, в которых они чувствуют себя уверенно.



Ведущим шоу стал актер и шоумен Александр Олешко. "Стать ведущим такого проекта – большая честь. Это логичное и очень желанное продолжение моей многолетней работы с детьми. Особенно с теми, кто нуждается в особой поддержке! Постараюсь стать им другом, товарищем, защитой!" – высказался Олешко.

Публикация от Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili) Авг 21 2017 в 4:39 PDT

Егор Дружинин и вовсе заявил, что такая передача это "правильное, хорошее дело". "Я сам сотрудничаю с несколькими благотворительными фондами, и знаю, что, если у ребенка появляется возможность как-то заявить о себе, процесс его усыновления после этого проходит быстрее. Очень надеюсь, что наша программа поможет кому-то обрести родителей!"

Отметим, что появление Дружинина на танцевальном телевизионным шоу можно назвать его возвращением. Ранее Егор на протяжении нескольких сезонов был наставником на шоу "Танцы" на телеканале ТНТ. Однако покинул телепроект. Называлось несколько версий ухода Дружинина:тяжелые отношения с коллегой Мигелем, неприятие результатов зрительского голосования и банальная усталость.

В недавнем интервью Дружинин признался, что на его решение повлияло несколько факторов. "Нельзя работать с коллегой, к которому не испытываешь уважения. Мигель хоть и возглавляет команду-противницу, но тем не менее остается моим "равноправным" коллегой. Ставлю это слово в кавычки, так как ни о каком равноправии в проекте мечтать не приходится. Притом что Мигель отвечает за концертные туры участников и руководит школой, организованной создателями "Танцев", – рассказал Дружинин. Кроме того, у него накопилась усталость из-за того, что ему приходилось расставаться с хорошими танцовщиками. "Подчас теряюсь, пытаясь объяснить им свое решение. Ведь оно не имеет отношения к тому, как они танцуют", – отметил хореограф.