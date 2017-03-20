Кто заменит Дружинина на шоу "Танцы"

Журналисты выяснили, кто заменит Егора Дружинина на шоу "Танцы". Кресло второго наставника заняла украинский хореограф Татьяна Денисова.

Татьяна Денисова, основатель и руководитель танцевального коллектива "JB ballet" в Германии и постоянный член жюри различных танцевальных шоу, уже знакома многочисленным поклонникам телепроекта. Хореограф появлялась в качестве приглашенного члена жюри и ставила номера участникам.

По словам Денисовой, она с удовольствием приняла предложение принять участие в шоу. "Для меня это не первый проект. Я имею многолетний опыт в создании масштабных талант-шоу на телевидении в качестве постановщика и креативного продюсера. Раскрывать артистов – мое призвание. Я люблю свою работу и занимаюсь этим изо всех сил", – заявила Денисова.

Хореограф отметила, что выбирает людей, которые одержимы сценой. И неважно, в каком стиле они танцуют. "Благодаря танцевальным проектам огромное количество молодежи приобщились к танцевальной культуре. Наша задача показать, что танец – это не только развлечение, но и искусство, которое развивает и воспитывает личность, это также способ говорить со сцены о серьезных и важных вещах", – цитирует Татьяну Денисову Life.ru.

Напомним, об уходе Егора Дружинина из проекта "Танцы" стало известно в начале весны. Вечный конкурент Мигеля покинул проект без скандала, объяснив руководству причины своего ухода. "Я устал, – признался Dni.Ru Егор. – Каждый новый сезон я давал себе обещание не переживать так за своих участников. Но не получается. Азарт и эмоции раздирают на части. И в конце каждого сезона я чувствую себя опустошенным и выжатым, как лимон. Приходится тратить какое-то время на восстановление. А его нет. Ситуация соревнования явно не для меня. Не могу бесстрастно принимать решения по уходу участников, когда с ними работаю. К каждому привыкаешь и прикипаешь. Мое решение, как ни объясняй, – удар для них. Не хочу больше их ранить. Не хочу ранить себя".

Отметим, что это не единственная потеря в жизни Дружинина. Стало известно, что хореограф покинул мюзикл "Джумео". О своем решении Егор сообщил на своей страничке в социальной сети Instagram. Якобы артисту не понравилось, что проект хотят продать за океан. Однако продюсер Ксения Германовская опровергла слова Дружинина. Она заявила, что Егора уволили из-за того, что он не справился с поставленными задачами и сорвал сроки.