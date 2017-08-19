Бывший ведущий Первого канала о скандале с Нагиевым

Александр Олешко пролил свет на конфликт с Дмитрием Нагиевым. Ведущий сделал публичное заявление.

"Друзья, не волнуйтесь! Дима сам рассказал мне эту прекрасную шутку (правду)! Сейчас модно делать "официальные заявления" – делаю: Нагиев первоклассный актер и настоящий мастер! Снимался с ним два раза в кино. А на телевидении он ни на кого не похож это вообще редко кому удается", – написал Александр на своей странице в Instagram.

В завершении своего обращения Олешко словами известного мультперсонажа попросил всех "жить дружно". Поклонники ведущего тут же поддержали.

"Дима-стильный,даст фору молодым!Саша-эрудированный,с чувством юмора!Одним словом,профессионалы!Успехов на этом поприще", – написали в комментариях (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).

Конфликт между артистами произошел несколько дней назад. Дмитрий Нагиев позволил себе несколько колких замечаний в адрес Александра Олешко. Нагиев назвал коллегу слишком "холеным и гладким", намекая на отсутствие мужественности у Олешко.

Как писали Dni.Ru, в августе стало известно об увольнении Александра Олешко с Первого канала. С артистом разорвали контракт еще в феврале. Для звездного ведущего не нашлось проектов на главном телеканале страны. Теперь Александр будет трудиться на НТВ.