Бывший ведущий Первого канала о скандале с Нагиевым
"Друзья, не волнуйтесь! Дима сам рассказал мне эту прекрасную шутку (правду)! Сейчас модно делать "официальные заявления" – делаю: Нагиев первоклассный актер и настоящий мастер! Снимался с ним два раза в кино. А на телевидении он ни на кого не похож это вообще редко кому удается", – написал Александр на своей странице в Instagram.
В завершении своего обращения Олешко словами известного мультперсонажа попросил всех "жить дружно". Поклонники ведущего тут же поддержали.
"Дима-стильный,даст фору молодым!Саша-эрудированный,с чувством юмора!Одним словом,профессионалы!Успехов на этом поприще", – написали в комментариях (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).
Цитирую Дмитрия Нагиева: "Олешко такой сладкий что когда появляется в кулинарных программах, сахар в тесто не добавляет! Он в него улыбается!!!! А ещё он такой холёный и гладкий, бреется три раза в день!"))))) Вот вам эксклюзив - никого не трогаю, ничего не обсуждаю, про бритвенный станок не вспоминаю, отдыхаю!)
Конфликт между артистами произошел несколько дней назад. Дмитрий Нагиев позволил себе несколько колких замечаний в адрес Александра Олешко. Нагиев назвал коллегу слишком "холеным и гладким", намекая на отсутствие мужественности у Олешко.
Как писали Dni.Ru, в августе стало известно об увольнении Александра Олешко с Первого канала. С артистом разорвали контракт еще в феврале. Для звездного ведущего не нашлось проектов на главном телеканале страны. Теперь Александр будет трудиться на НТВ.
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