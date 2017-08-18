Как без макияжа выглядит 70-летняя София Ротару

Невестка певицы обнародовала любопытное фото. Поклонники в восторге.

София Ротару сегодня редко выступает – боится, что или на родной Украине осудят, или в России, ставшей артистке вторым домом, не поймут. Поэтому единственный, кажется, шанс поклонникам увидеть любимицу предоставляют социальные сети.

Сама Народная артистка никаких аккаунтов не имеет. Зато ее сестра Аурика и невестка Светлана Евдокименко порой балуют поклонников. Вот и на очередном снимке видно, как семья Ротару отдыхает на Сардинии. Именно там Ротару праздновала юбилей.

Публикация от Svetlana Evdokimenko (@svetika) Авг 14 2017 в 8:06 PDT

Фанатов очень тронул этот снимок, ведь звезда предстала на нем без привычно распущенных и уложенных волос, без макияжа, но выглядит не менее прекрасно. "Кстати, без косметики Соня старшая, тоже хорошо выглядит! Респект!", 70 лет говорите? Ротару, похоже, придумала способ останавливать время, которой над ней не властно", "София Михайловна такая загорелая! Шоколадка", – умиляются почитатели таланта Софии Михайловны.

Стоит заметить, что иногда всплывают слухи о том, что Ротару периодически корректирует внешность. Это, мол, позволяет звезде выглядеть моложаво и свежо.Ведь с возрастом сохранять красоту становится все труднее, тогда приходится обращаться за помощью к различным специалистам. "Для людей, профессия которых требует внешней привлекательности и абсолютной ухоженности, пластическая хирургия часто становится важным условием успешности. Поймите, это не продиктовано модой. Речь идет о необходимости реализовывать себя, быть интересным окружающим людям или публике", – уверяла в одном из интервью артистка.