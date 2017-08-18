Звезды о бойне в Барселоне
Интернет-звезда Амиран Сардаров оказался в гуще событий. Молодой человек записал видеообращение к подписчикам. "Я в номере. Все нормально, спасибо всем, кто поддерживал, переживал. Я пытался осветить все,что там происходит, потом сел попить воды, и началась перестрелка, паника, крики. Это не новости, когда все кажется инородным, сидя с кофе перед телевизором. Люди истерично падали в обморок. Я только отошел. Пока все окей (здесь и далее орфография, пунктуация и стилиста авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщил блогер.
Поклонники не на шутку разволновались и попросили кумира покинуть Испанию: "Амиран, я так перепугался за тебя", "Так, а чего ты сам там бегал все освещал? Для кого? Самое главное правило обж – прячься и ложись! А если бы не, дай Бог, прилетело в тебя что-нибудь... Теперь, наверное, неделю спать не будешь! Береги себя", "Езжай домой!", "Брат, ты красава, возвращайся скорее", "Амиран, а ты не можешь оттуда уехать и как можно быстрее?"
"Третий час стоим в пробке, нескончаемый поток машин почти не двигается. А мысли не отпускают. Очень тяжелое чувство... Мы с подругой были рядом с этим местом и покинули его за 10– 15 мин до ужасной трагедии. Сидя на балконе в 100 метрах, недоумевали по поводу кружащих вертолетов у нас над головами. И только звонок моего мужа, который волновался за меня, прояснил ситуацию! Немыслимо! Страшно смотреть на погибших... больно!... за что?" – поделилась переживаниями актриса Анастасия Заворотнюк, которая гостит у подруги в Барселоне.
Певица Наталья Штурм находилась на родине, но была незамедлительно проинформирована о трагедии. "Подруга @elenamitrofanovaтолько что из Барселоны прислала видео как передавали щас людей, молодежь ...плачу, плачу..." – написала она в микроблоге.
Напомним, в Барселоне микроавтобус, которым управлял террорист, на большой скорости въехал на пешеходную часть улицы Рамбла, где обычно гуляют толпы туристов. Под колесами погибли 19 человек, пострадали не менее 50.
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