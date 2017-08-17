Установлена личность террориста из Барселоны
Полиция установила личность водителя фургона, который совершил наезд на пешеходов в центре Барселоны, сообщило издание El País. Речь идет о человеке по имени Дрисс Оукабир (Driss Oukabir). Сообщается, что фургон он взял напрокат в населенном пункте Санта-Перпетуа-де-Могода, что в провинции Барселона.
Ранее испанские СМИ сообщили, что найден также второй фургон. Сообщается, что его тоже могли использовать предполагаемые террористы.
Премьер - министр Испании Мариано Рахой из-за теракта прервал свой отпуск. Он уже переговорил по телефону с главой провинции Каталония Карлесом Пуигдмонтом. В ближайшее время члены правительства и силовики соберутся в Барселоне для координации действий. Вице-премьер Испании Сорайя Саенс де Сантамария уже отправился в Барселону, чтобы координировать связанные с терактом меры.
ÚLTIMA HORA | La policía identifica a uno de los implicados en el atentado de Barcelona: Driss Oukabir https://t.co/7GVta71l4U pic.twitter.com/pUDR1pAmhy— EL PAÍS (@el_pais) 17 августа 2017 г.
BREAKING: Moment police arrest suspect in the #Barcelona terror attack pic.twitter.com/aW8GFDVQAG— Politics Condensed (@PCondensed) 17 августа 2017 г.
Метро в центре Барселоны закрыто, таксисты возят людей бесплатноhttps://t.co/yOvMEuRU5C#Barcelona pic.twitter.com/HwMsTmGtsP— IZ.RU (@izvestia_ru) 17 августа 2017 г.
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