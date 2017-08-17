Мир в шоке от теракта в Барселоне

Политики отреагировали на теракт в Барселоне. Все, кто высказался, заявили о готовности оказать помощь и поддержку Испании в борьбе с терроризмом.

Европа стоит плечом к плечу с Барселоной. Наши мысли сегодня с жертвами нападения и всеми, кого оно затронуло. Мы окажем полную поддержку Испании, сказал глава Евросовета Дональд Туск. Председатель Европарламента Антонио Таяни выразил солидарность со всеми, кого затронуло нападение террористов в центре Барселоны. "Евросоюз един в борьбе с терроризмом и защите мира", – сказал он.

Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Австрии Себастьян Курц заявил, что террористический акт в Барселоне против невинных людей заслуживает резкого осуждения. "Мои мысли с пострадавшими. Терроризм не пройдет", – написал Курц на своей странице в Twitter.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Германии Зигмар Габриэль выразили поддержку родным и близким погибших, а президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон осуждает теракт в Барселоне и готов оказать всю необходимую помощь.

В российском МИДе также осудили атаку на мирных людей в испанском городе и заявили, что этому злу нет оправдания. "Передаем слова сочувствия народу Испании. Скорбим вместе с вами", – говорится в сообщении на странице ведомства вTwitter.

Решительно осуждаем теракт в #Barcelona. Уверены, этому злу нет оправдания. Передаём слова сочувствия народу Испании. Скорбим вместе с вами — МИД России ���� (@MID_RF) 17 августа 2017 г.

Сегодня, 17 августа 2017 года в Барселоне произошел теракт, аналогичный тому, который случился в прошлом году Ницце – на высокой скорости (около 80 километров в час) автофургон въехал в толпу людей на пешеходной зоне улицы Рамбла. Это – туристический центр крупнейшего города страны. Местные СМИ сообщают о 13 погибших и 20 пострадавших.

Также есть информация о том, что двое вооруженных людей проникли в один из ресторанов Барселоны, где забаррикадировались и взяли заложников. Полиция ведет с ними переговоры. Район происшествия оцеплен, закрыто метро и магазины, над городом летают военные и полицейские вертолеты. Очевидцы сообщают, что улицы Барселоны вымерли – местных жителей и туристов полиция заблокировала в зданиях и офисах в целях безопасности.