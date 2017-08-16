Кизяков вслед за Малаховым сбежал к конкурентам

Первый канал теряет звездных ведущих. Малахов, Олешко, Кизяков... Кто следующий?

Поклонники гадают, какова дальнейшая судьба ушедшего с Первого канала Андрея Малахова и уволенного оттуда со скандалом Тимура Кизякова. "Малахов будет вести на "России 1" ток-шоу " Прямой эфир", – рассказал РИА Новости осведомленный источник.

По его словам, ведущий уже встретился с создателями передачи. При этом коллектив "Пусть говорят" – редакторы, осветители, операторы – почти в полном составе перешел к конкурентам. "Прямым эфиром" прежде "рулил" Борис Корчевников, который теперь займется православным каналом "Спас".

По слухам, на вторую кнопку отправляется и Тимур Кизяков с командой "Пока все дома" – программа выходит с 1992 года и считается долгожительницей на отечественном телевидении. Причиной такого решения он назвал действия руководства Первого канала, которые посчитал неприемлемыми. Однако на Первом высказали иную версию.

"Мы закрыли передачу "Пока все дома" из-за подпорченной репутации. До конца сезона их дотянули, но с апреля готовили новую программу", – сообщили Dni.Ru источники в "Останкино". Речь идет о манипуляциях бюджетными миллионами рублей, в которых заподозрили Кизякова и его жену.

Напомним, что летом в эфирной сетке Первого канала появилась программа, ведущим которой стал Юрий Николаев. К нему в гости приходят звезды шоу-бизнеса. По формату программа очень напоминает "Пока все дома".