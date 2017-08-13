Первый канал объявил наставников нового сезона шоу "Голос"

Главная интрига сезона раскрыта. "Золотой состав" звезд возвращается в красные кресла

Дима Билан, Леонид Агутин, Александр Градский и Пелагея – "золотой" и полюбившийся многим состав наставников самого рейтингового шоу страны "Голос". На протяжении трех сезонов они были вместе. Потом по разным причинам покидали проект. Возвращались и снова уходили.

Но в новом – уже шестом сезоне – они окончательно объединились, чтобы снова найти лучший голос страны. Об этом на записи первого выпуска, где побывал корреспондент Dni.Ru, сообщил директор объединенной Дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта.

Съемкам предшествовал многомесячный кастинг в разных городах страны. В нем приняли участие более 15 тысяч талантливых и не очень людей в возрасте от 18 до 50 лет. До очных прослушиваний в Москве допустили около 1 тысячи кандидатов в звезды.

