Известный певец позвал Ротару замуж

Ротару позвал замуж мужчина, который младше ее сына. Этим смельчаком оказался певец Саша Попов, который в свое время одно за другим покорял девичьи сердца в группе "Турбомода".

В светской тусовке музыкант известен давно. Даже ходили слухи, что он состоял в близких отношениях с Татьяной Булановой. Есть версия, что именно из-за Попова певица ушла от мужа – футболиста Радимова.

Александр довольно активно комментирует фотографии Ротару и не скупится на комплименты: "Вот пример, как надо выглядеть. Не салом волосы мазать, а ходить с нормальной прической".

Стоит отметить, что София Михайловна очень сложно переживала смерть супруга и после этого ни разу не вступала в отношения. Что ответила Ротару на предложение Александра, пока неизвестно.

Сам же Попов признался, что давно влюблен в звезду и его не смущает разница в 33 года. "София Ротару никого не может оставить равнодушным, потому что она настоящий вулкан". Я люблю женщин постарше, с голливудской улыбкой и сумасшедшей энергетикой", – цитирует певца Sobesednik.ru.

Публикация от София Ротару/Sofia Rotaru (@rotaru_sofia) Авг 8 2017 в 1:08 PDT

За свою карьеру София Ротару исполнила более 400 песен, многие их которых до сих пор остаются хитами. Выпустила более 30 альбомов. Известные композиторы создавали произведения специально для нее. Среди самых популярных ее "детищ" – "Лаванда", "Луна, луна", "Хуторянка", "Было и прошло".

