Сергей Шнуров рассказал про опухоль

Сергей Шнуров часто пишет фельетоны на злободневные темы. На этот раз артист в стихотворно-сатирической форме выразил свое отношение к сборной России по футболу.

"Опухоль на теле у бюджета. Различай диагноз и крамолу. Как чума, как сифилис, эта, сборная России по футболу.

Вопрошаю, с болью в телек глядя, надоели муки и мытарства, – кто ж найдет уже противоядие, или снадобье, или лекарство?", – задался риторическим вопросом музыкант.

Далее певец продолжил: "Я не пил и я не нюхал клея, хотя в этом я натренирован. Перманентно я живу, болея, от футбола нашего ***", – в фирменной нецензурной манере заключил Шнур.

Подписчики рок-музыканта восхитились его способностью филигранно выражать мысли стихами. Новое произведение пришлось поклонникам Сергея по душе.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Июл 31 2017 в 12:13 PDT

"Интересно, а если копировать инстаграмные стихи Шнурова и создать сборник сочинений современной литературы, его включат в школьную программу?", "Очень замечательные стихотворения– замечательные! Не в бровь, а в глаз!", "Сереж, это гениально. Подписываюсь под каждой буквой", "Хороший текст и с великим смыслом. Наложи музыку и спой!", – засыпали звезду комплиментами фанаты.

Весьма непривычная для шоу-бизнеса динамика, но популярность группировки "Ленинград" с годами лишь набирает обороты. Про фронтмена коллектива молчать невозможно. Его острое словцо не раз ранило представителей шоу-бизнеса, власти и прочих сильных мира сего. Шнур весьма независим в своих выражениях и оценках. Как сказал в беседе с Dni.Ru Иосиф Пригожин: "Шнур талантливый парень. Он знает, как грамотно вести бизнес".

Поэтому, неудивительно, что лидер "Ленинграда" занял шестое место в списке самых высокооплачиваемых российских музыкантов по версии Forbes. Его доход эксперты оценили в 5 миллионов долларов. На первом месте в рейтинге находится оперная певица Анна Нетребко. Ее годовой доход составил 7,5 млн долларов.