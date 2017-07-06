Жорин показал свадебные фото с боксершей

Сергей Жорин оформил отношения со своей возлюбленной, чемпионкой мира по боксу Натальей Рагозиной. Звездный адвокат опубликовал фото со свадьбы на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Накануне, 5 июля, Сергей Жорин и Наталья Рагозина дали друг другу клятвы верности в дворце бракосочетаний на территории Barvikha Luxury Village. Говорят, новоиспеченные супруги обменялись обручальными кольцами с бриллиантами от известной ювелирной марки.

Жорин опубликовал в своем аккаунте фотографии с важного события. Судя по снимкам, влюбленные решили не устраивать грандиозного торжества, ограничившись скромным праздником в обществе самых близких людей. Для свадьбы Сергей выбрал классический черный костюм с белоснежной рубашкой, а Наталья – простое белое платье до колен. Впрочем, Рагозина не забыла о букете невесты, который украшали разноцветные ленты.

"Сколько веревочке не виться..." – коротко написал Жорин в сопровождении к фотографиям. Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах невесте и поздравлениях. "Опочки Красавцы💪💪💪💪💪💪поздравляю!👏👏👏👏👏", "Попался Жорин)))", "ооо поздравляю !!! Очень рада ВАС !! ❤️❤️❤️🎶🎶🎶😍😍😍", "О боже!!! Неужели!!! Наконец то! Хватит ходить в холостяках, вашему статусу это не шло 😉. Счастья молодым! 💐💐💐", "Вот это да!!! Супер пара ! Оба очень сильные личности !!!!" – написали в комментариях поклонники Жорину и Рагозиной.

enter; width:100%;"> Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июл 5 2017 в 3:44 PDT

Отметим, что Наталья несколько старше Сергея. Разница в возрасте составляет всего лишь два года. Для Жорина это уже пятый брак, а для Рагозиной – только второй.

У адвоката, который не раз вставал на защиту интересов отечественных знаменитостей, двое сыновей от предыдущих отношений – семилетний Александр и четырехлетний Даниил (от брака с Катей Гордон), у спортсменки тоже есть наследник – 16-летний Иван.