Кому достанется наследство Олега Яковлева

Возлюбленной певца предстоит решить непростые вопросы. И осуществить все задуманное Олегом.

Бывшего солиста группы "Иванушки" Олега Яковлева не стало 29 июня. Все заботы по организации церемонии прощания взяла на себе Александра Куцевол – возлюбленная певца, которая много лет была с ним рядом. Теперь ей предстоит разобраться с имущественным вопросами.

"Никого из близких родственников у Олега вживых нет, – рассказала Александр в интервью Dni.Ru. – У него есть только племянница, но он редко с ней общался в последнее время. Хотя Олег всегда помогал ей и ее детям. Она одним днем приезжала на похороны."

"Я не знаю, что будет с имуществом Олега, – продолжает Куцевол. – Надо подождать положенные законом полгода. Мы с ним не обсуждали эти вопросы, хотя о смерти говорили. Например, решили, что каждого из нас надлежит кремировать".

Александра говорит, что обсуждалась даже возможность развеять прах. Так, например, в свое время было с "музой русского авангарда" Лилей Брик. Согласно ее воле, прах был развеян в Подмосковье, там, где с опушки леса открываются поля и перелески, излучина реки и бесконечные дали с высоким небом. И балерина Майя Плисецкая в завещании написала, что после смерти ее и супруга их прах надлежит соединить воедино и развеять над Россией.

Но Александра уверена, что поскольку у Олега было очень много поклонников, им нужно место, куда можно было бы приходить. И кенотаф – символический надгробный памятник на могиле, которая не содержит останков покойного – тут не подходит. Поэтому урну с прахом захоронят на одном из центральных кладбищ Москвы – поможет создатель "Иванушек" Игорь Матвиенко.

Рассказала Александра и про планы по увековечению памяти Олега Яковлева: "Непременно выпущу сингл, презентацию которого мы планировали на осень. Соберу друзей Олега на концерт его памяти. Выйдет и диск, куда войдут все сольные – а их за четыре года у Олега было более двадцати! – песни. Мы с Игорем Матвиенко уже говорили про это. Чуть позже я приду в себя и напишу книгу об истории нашей любви. А любовь у нас была космической. Я верю, что мы с Олегом были предначертаны друг другом".