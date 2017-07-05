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Ирина Пегова отвергла совет Ирины Шейк

Ирина Пегова и Ирина Шейк. Фото: Dni.Ru
Известная актриса Ирина Пегова может похвастаться привлекательной, аппетитной фигурой. В откровенном интервью она рассказала, чем питается, как поддерживает тело в тонусе и почему совет Ирины Шейк ей пока не пригодился.
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Чтобы оставаться соблазнительной в глазах мужчин, Пегова занимается фитнесом, пилатесом, ходьбой и бегом. "Всегда помногу сплю – восемь часов как минимум. По 12, как советует Ирина Шейк, не пробовала – пока такой возможности нет", – сослалась на большую занятость востребованная артистка.

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Актриса Ирина Пегова о роли в порнофильме

Еще в последнее время Пегова особенно полюбила йогу. "Даже хожу в йога-центр. Раньше обожала степ-аэробику, но сейчас уже нет. Поддерживаю себя в тонусе и другими методами: сплю с открытым окном, хожу в баню – русскую и финскую. По четыре веника за раз с банщиком, бывает, испробую", – рассказала Ирина.

Актриса призналась, что ненавидит слово "диета". "Предпочитаю говорить "правильное питание". Я могу каких-то основ придерживаться два месяца, потом на месяц о них забыть. Потом снова полгода жить по этим правилам. Главное – утром стараюсь выпивать литр воды до еды", – считает Ирина.

Больших проблем на съемках Пегова не создает, администраторов звездными капризами не изводит. "Человек я на площадке довольно неприхотливый: вода и туалет – вот мой райдер. Ем все, что нам выставляют в буфете. Кроме мяса", – цитирует Ирину сайт Woman’s Day.

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Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)

Однако актрису нельзя назвать вегетарианкой, потому что иногда она любит полакомиться рыбой и морепродуктами. "А в одном из эпизодов "Комиссарши" мне нужно было есть тушенку. Настоящую, не бутафорскую. И ничего, пересилила себя, – отметила Пегова. – Для роли могу в принципе сделать все что угодно: как говорится, никогда не говори "никогда". Обнаженной сняться? Если я понимаю, зачем, то почему нет? Но в большинстве случаев это не обосновано и не аргументировано".

Свою личную жизнь артистка бережет от посторонних глаз и ушей, однако для этого интервью она сделала исключение. "Меня способен покорить любой мужчина, – заявила Пегова. – Любой абсолютно. Я могла бы что-то придумать и специально для вас наговорить, что он, мол, должен быть мудрым, добрым, любить лягушечек и всякое такое, но сама-то я знаю, что это просто общий набор слов. Есть в людях тонкие вещи, которые сильнее слов и любых внешних проявлений".

Автор: Елена Алешина5 июля 2017, 17:22
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