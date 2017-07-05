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Денис Матросов еле сводит концы с концами после несчастья

Денис Матросов. Кадр из фильма "Роковое наследство"
Финансовая ситуация у Дениса Матросова весьма тяжелая с тех пор, как его ограбили. Однако актер не унывает – он готов работать не покладая рук.
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Дениса Матросова ограбили в феврале. Преступники украли все сбережения, которые артист сумел накопить за прошлый год. Деньги актер хотел потратить на свадьбу со своей избранницей Ольгой, которая год назад подарила ему сына Федора. Несмотря на то, что с момента кражи прошло несколько месяцев, финансовая ситуация до сих пор не стабилизировалась.

Однако Денис и Ольга не унывают. "Сейчас собираемся работать не покладая рук. Оля помогает мне, несмотря на то, что еще и воспитывает ребенка. Она по образованию юрист, поэтому занимается моими переговорами, бумажками и так далее. Также в июне будут съемки нового киношного проекта. Ничего, деньги на свадьбу мы рано или поздно накопим", – уверен Матросов.

Актер питает надежды, что полиция найдет злоумышленников. Более того, по словам самого актера, к этому есть все предпосылки. "Машина правосудия медленно запускается, но, похоже, развязка будет! Есть и подозреваемые, и основания для их задержания. Но пока не хочу об этом говорить, чтобы не спугнуть", – не стал распространяться актер.

Между тем недавно Денис и Ольга отметили год их сына Федора. "Мы позвали много гостей, друзей, крестные приезжали. Накрыли большой стол, был шашлык. Федька у нас уже ходит вовсю, так что было всем весело. Сын вообще для нас самая большая радость!" – цитирует Дениса Матросова "Собеседник".

Кстати, время с актером проводит и его сын Иван, рожденный в браке с актрисой Марией Куликовой. "Ваньке внимания требуется сейчас в какой-то степени больше, чем Феде. Уже скоро школа, нужна база интеллектуального развития. Все хочу приобщить сына к хоккею, но как-то у нас не получается. Пока только плавание и футбол, а хоккей, возможно, начнется летом. В июле я планирую его отвести на занятия", – поделился планами актер.

Автор: Наталья Аряева5 июля 2017, 09:34

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