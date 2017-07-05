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Ливанов теряет сознание от удовольствия из-за Голубкиной

Мария Голубкина и Борис Ливанов. Фото: dni.ru
Борис Ливанов и Мария Голубкина в скором времени намерены пожениться. Сын прославленного Василия Ливанова, дал откровенное интервью об отношениях с актрисой.
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Борис Ливанов очень коротко говорит об отношениях с Марией Голубкиной. "Мы просто счастливы", – заявил актер. Несмотря на то, что Борис и Мария кажутся людьми из разных миров, у них много общего: они ровесники – им по 43 года, учились на одном курсе в институте, оба актеры, а еще конный спорт, которым много лет увлекается Мария, оказался близок и Борису.

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"Дело в том, что у меня дача находится рядом с Москвой-рекой. Там как раз располагается Первый московский конный завод. Отец в 17 лет пас табун и с детства таскал меня на конюшню. Я фанат лошадей. А когда Машу вижу в седле, у меня чуть ли не обморок случается от удовольствия. У меня есть литература, а у Маши есть масса других увлечений. У нее потрясающее режиссерское видение. Она – фанат чтения и порой меня подавляет своими энциклопедическими знаниями", – рассказал Ливанов.

Оказывается, влюбленные спорят из-за фамилии. Мария хочет после свадьбы стать Ливановой, а Борис против. Он объяснил: "Я ей говорил, что с большим уважением отношусь к фамилии Голубкина и не хочу, чтобы у нее была фамилия Ливанова. Она говорила, что хочет быть Ливановой. Короче, до сих пор спорим на эту тему. Она хочет взять мою фамилию, а я хочу, чтобы она оставила свою. Это вообще редкий случай".

К бывшему мужу Голубкиной, шоумену Николаю Фоменко Борис Ливанов относится с уважением. "В свое время и у меня был красный галстук благодаря группе "Секрет". Для меня Николай Владимирович – как родственник Маши. Я воспринимаю его как ее старшего брата. Серьезный человек, замечательный отец своим детям", – цитирует Ливанова сайт "Комсомольская правда".

Борис признался, что они с Марией несколько утомились от шумихи, которую в обществе вызвало сообщение об их скорой свадьбе. "Мы с Машей такого резонанса не ожидали", – признался актер.

Автор: Наталья Аряева5 июля 2017, 09:08

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