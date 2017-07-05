Батрутдинов опозорил Фомина из-за ориентации

Участник Comedy Club назвал певца "бедным геем". И за это получил большие деньги. Свидетелем стал корреспондент Dni Ru.

На канале "ТНТ-4" стартует провокационное комедийное шоу "Деньги или позор". Правила простые – участнику дается миллион рублей, а он отвечает на самые циничные и пошлые вопросы о личной жизни, ну или просто делает что-то мерзкое. Отказался – верни часть суммы в кассу.

Героем первого выпуска стал участник Comedy Club Тимур Батрутдинов. Ему надлежало рассказать, почему он до сих пор не женат и вообще "по женщинам ли", под юлюлюкание зала "Тимур, покажи своего Тимурку" и "Мы любим тебя и с пятью сантиметрами" похвастаться мужским достоинством, прорекламировать презерватив со вкусом санкционного пармезана, услышать не самые лестные отзывы друзей о себе, сосать палец некрасивой полной женщины (отказался и потерял 250 тысяч), экспромтом ответить на провокационные вопросы.

"Назовите имя самого бедного гея", – обратился к юмористу ведущий. Батрутдинов выпалил: "Сергей Лаз...". Но осекся и изменил ответ: "Митя Фомин. У него просто сейчас мало концертов". Ведущего эта версия удовлетворила, и Тимур, опозорив известного певца, заработал несколько сот тысяч рублей.

Остается узнать, удовлетворят ли подобные шутки об сексуальной ориентации Митю Фомина. На всякий случай Батрутдинов советует: "Если ты можешь посмеяться над собой, то будешь постоянно обижаться. А обида разъедает изнутри, смех – это панацея от всего. Надо расслабиться и затроллить самого себя, чтобы этого никто уже не смог сделать!"

