Врачи накинулись на госпитализированную Пегову

Ирина Пегова попала в больницу. Медики накинулись на известную актрису, чтобы обследовать ее и выявить причину плохого самочувствия.

О том, что Ирина Пегова была госпитализирована, общественность узнала благодаря сообщению самой актрисы. Ирина опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, сделанную в больнице. На снимке Пегова запечатлена сидящей в инвалидном кресле беседующей по телефону.

Ирина рассказала в подписи к фото, что была госпитализирована неожиданно. "Как кадр из фильма , ан нет это моя сегодняшняя реальность !!!! Так бегаешь-бегаешь потом фигак!!!!!" – объявила Пегова.

Далее актриса рассказала, что после попадания в больницу ею незамедлительно занялись врачи. "Скорая помощь, какие доктора, медсестры , процедуры, Узи, рентгены ! И все похоже на кино , как будто не со мной все а с какой то героиней!" – рассказала актриса.

enter; width:100%;"> Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina) Июл 3 2017 в 5:46 PDT

Самое интересное, что в больнице Ирина недолго пробыла. Вскоре артистка отправилась на съемочную площадку. "А через пару часов все проходит и ты снова мчишься на работу, уже смеешься на съемочной площадке как ни в чем не бывало !! " – оптимистично сообщила Ирина.

Многочисленные подписчики, тем не менее, озаботились здоровьем актрисы. Они пожелали ей сил и не переутомляться на работе. "Крепкого Вам Здоровья, Ирина!❤️🍀🌈🌞🌸", "Ирина, выздоровления скорейшего!!!!", "Ириночка выздоравливайте", "Какая вы маленькая и беззащитная .Берегите себя!", "Даааа, картинка явно не из кино.... как то все убогенько и грустно! Выздоравливайте, дорогая наша!!!!🌹🌹🌹" – прокомментировали фотографию поклонники.

Одна из фанаток разразилась особенно философским постом. "Ирочка, иногда так бывает, живешь в современном ритме, все успеть, все сделать и, главное, все идёт как по маслу. Но вдруг организм говорит стоп, передлоги, остановить. Все будет ок! Выздоравливайте, не болейте. Мы уже настроилтсь на новый театральный сезон", – написала поклоннице Ирине Пеговой.