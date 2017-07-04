"Особенная" дочь Хакамады отдыхает с любовником на море

Ирина Хакамада опубликовала фотографию, на которой запечатлены дочь Мария и ее возлюбленный Влад. Молодые люди излучают любовь и счастье, находясь на отдыхе у моря.

Ирина Хакамада поделилась с многочисленными поклонниками идиллической фотографией, опубликовав ее на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимке наследницу Хакамады Марию Сиротинскую нежно обнимает ее возлюбленный, чемпион мира по жиму штанги Влад Ситдиков. Пара стоит на фоне заката. Солнце медленно опускается за горизонт, в котором соединяется с морем.

Подписчики Хакамады пришли в восторг от снимка. "Очень мило😊", "Удачи и любви. Вы прекрасные😇💝", "Не могла мимо пройти, очень душевное фото, молодцы ребята, вы счастливей всех нас вместе взятых! Любви вам!)", "В жизни главное любовь💕 пусть они будут счастливы 🤗 и пусть ихняя любовь крепчает с каждым днем", "Чистое фото, искренние чувства...", "Такие хорошенькие! Счастье в глазах скрыть невозможно!" – осыпали влюбленных комплиментами подписчики Хакамады.

enter; width:100%;"> Публикация от Ирина Хакамада (@irina_hakamada) Июл 3 2017 в 2:41 PDT

Недавно дочь Ирины отметила 20-летие. Влад трогательно поздравил возлюбленную в социальной сети. "Она самая милая, веселая, позитивная, мне никогда не бывает с ней скучно", – заявил Ситдиков о своей избраннице.

Напомним, дочь Ирины Мария родилась с синдромом Дауна. "Мы с мужем очень сильно хотели совместного ребенка, поэтому вопрос о рождении Машеньки даже не стоял. Это выстраданный, очень желанный плод нашей любви. Мы, конечно, залезли в интернет и выяснили, что такие детки, как наша будущая малышка, очень умные, самостоятельные, они могут быть счастливы. Если приложить усилия, у них все может получиться. Тогда в чем проблема? Мы готовы были приложить усилия", – говорила Ирина в интервью.

Когда девочке было пять лет, выяснилось, что у нее рак крови. Однако Марию удалось спасти. "Сейчас Маша учится в художественной школе, пишет картины. Кроме того, она великолепно плавает, получает медали на соревнованиях, занимается в театре-студии, учит английский", – поделилась Хакамада.

У возлюбленного Марии тоже синдром Дауна – генетическая аномалия, отличительной чертой которой является наличие 47, а не 46 хромосом в кариотипе. Но это не мешает счастью молодых людей.

