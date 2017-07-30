Объевшуюся Боню заподозрили в беременности

Виктория Боня заинтриговала поклонников необычным видео в социальной сети Instagram. Она поделилась подробностями своей диеты – некоторые заподозрили, что звезда может быть беременна.

Во время записи видеоролика Боня рассказала, что у нее внезапно изменились вкусовые предпочтения. По словам звезды, если раньше она не любила сладкое, то теперь с удовольствием ест различные десерты.

"Я не понимаю, что происходит с моим организмом. Я не люблю сладкое, а здесь я хочу съесть все: и мороженое, и блинчики с шоколадом", – заявила она. Боня добавила, что объелась настолько, что теперь хочет съесть что-нибудь соленое. "К чему бы это?" – вопрошает модель.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Июл 30 2017 в 1:17 PDT

Подписчики заподозрили, что Боня забеременела. "Может кто-то беременный?" – задает риторический вопрос один из комментаторов. "Вика, может Вы беременны?" – присоединяется к расспросам другой. "Беременна ты", – с уверенностью утверждает пользователь сети.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Июл 27 2017 в 1:52 PDT

Выдвигали подписчики и более необычные теории. "Когда хочется солененького или сладенького, это эмоциональный голод, это не тело требует, это психика, которая хочет удовлетворения хоть в еде", – предположил комментатор. "Вика, скорее всего организм пытается нагнать свое после сыроедения, после жестких ограничений всегда так бывает", – выразил мнение еще один эксперт.