Объевшуюся Боню заподозрили в беременности
Во время записи видеоролика Боня рассказала, что у нее внезапно изменились вкусовые предпочтения. По словам звезды, если раньше она не любила сладкое, то теперь с удовольствием ест различные десерты.
"Я не понимаю, что происходит с моим организмом. Я не люблю сладкое, а здесь я хочу съесть все: и мороженое, и блинчики с шоколадом", – заявила она. Боня добавила, что объелась настолько, что теперь хочет съесть что-нибудь соленое. "К чему бы это?" – вопрошает модель.
Подписчики заподозрили, что Боня забеременела. "Может кто-то беременный?" – задает риторический вопрос один из комментаторов. "Вика, может Вы беременны?" – присоединяется к расспросам другой. "Беременна ты", – с уверенностью утверждает пользователь сети.
Выдвигали подписчики и более необычные теории. "Когда хочется солененького или сладенького, это эмоциональный голод, это не тело требует, это психика, которая хочет удовлетворения хоть в еде", – предположил комментатор. "Вика, скорее всего организм пытается нагнать свое после сыроедения, после жестких ограничений всегда так бывает", – выразил мнение еще один эксперт.
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