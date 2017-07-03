Бузова с мужским голосом завела толпу геев

Телеведущая, дизайнер, актриса, а с недавних пор еще и певица Ольга Бузова покоряет новые вершины. На сей раз артистка достигла успеха на концерте в гей-клубе.

На официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова сделала несколько публикаций, выложив фотографии и видеозаписи с концерта, который она дала в минувшие выходные в одном из самых популярных среди секс-меньшинств столичном клубе.

Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" осталась в восторге от реакции публики, которая была готова носить ее на руках. "Это экстаз. Вы лучшие у меня. Я вас люблю❤️ Спасибо", – поблагодарила фанатов Бузова.

Отметим, что на видео Ольга снята не только поющей свои нетленки, но и общающейся с публикой. Голос у Бузовой почему-то хриплый, словно сорванный. Некоторые подписчики даже сравнили его с мужским. Как ей удалось при этом петь и иметь успех, осталось загадкой.

enter; width:100%;"> Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 1 2017 в 8:27 PDT

Тем не менее, окрыленная восторгами публики Бузова сообщила, не может сомкнуть глаз. "И как уснуть после такого концерта??? 🔥 Когда включили свет, я потеряла дар речи. Мои ❤️❤️❤️ мои #малышикарандаши 😋самые лучшие, самые верные, самые настоящие, самые красивые ... и душой, и телом🔥 вы у меня самые крутые! 💣 Я ваша навсегда. Ваша Оля. я смотрю сейчас видео, и у меня текут слезы от счастья...вы подарили мне это счастье сегодня. Спасибо ❤️" – рассыпалась в благодарностях Бузова.

Ольга опубликовал еще несколько видео с гей-концерта и написала: "Когда весь зал поет с тобой в унисон 🎤 Это ощущение невозможно передать словами. Я привыкаю снова просыпаться одна..."

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 2 2017 в 5:33 PDT

Отметим, что в конце осени Ольга Бузова планирует дать первый большой сольный концерт, о котором не устает регулярно оповещать многочисленных фанатов. "Спасибо за ваши видео и добрые слова, все утро смотрела 😋 Напоминаю вам, что 3 ноября состоится мой Первый Большой сольный концерт в Москве "Под звуки поцелуев" Билеты уже в продаже. Хотите хорошие места, лучше покупать сейчас... 2 ноября родной город – Санкт -Петербург, готовлю для вас новые новые песни " – сообщила Бузова.