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Смелые слова Мити Фомина о Крыме вызвали возмущение

Митя Фомин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
В интервью украинскому телеканалу Митя Фомин сказал, что Крым принадлежит России. И теперь на артиста обрушился град критических и даже откровенно злых комментариев.
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Российский певец Митя Фомин на днях посетил Львов, где проходил музыкальный фестиваль Alfa Jazz Fest. В интервью украинскому телеканалу "1+1" Фомин безапелляционно ответил на вопрос журналистки о запрете посещения Украины после гастролей в Крыму.

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Певец заявил, что, "по факту Крым – это российская территория. Певец – как птица, он волен петь там, куда он прилетает". Также исполнитель добавил, что считает себя "голубем мира, которого не нужно запрещать".

Смелые слова российского певца вызвали бурю негодования у украинской общественности. В адрес Мити Фомина посыпались оскорбления и угрозы от простых украинцев. Подавляющее большинство пользователей социальных сетей немедленно выразило желание, чтобы Фомину запретили въезд на Украину.

Кстати, кто-то задумался, как российский исполнитель попал во Львов, если до этого не раз был в Крыму, о чем он сам сообщил. Другие блогеры выразили уверенность, что Фомин скоро попадет в список "Миротворца".

Отметим, что ранее много представителей отечественного шоу-бизнеса попали под запрет на Украине. Иосифу Кобзону, Владимиру Машкову, Валерию Леонтьеву, Олегу Газманову, Лолите Милявской и даже Юрию Куклачеву и Стивену Сигалу, а также многим другим запрещен въезд в страну на несколько лет.

Актер Дмитрий Певцов, который тоже оказался персоной нон-грата, весьма философски выразился на этот счет. "Что на психов реагировать? Пожалеть только их можно. Предположение одно: они там выпивают-закусывают все время, выпить закончилось – в телевизор уткнулись: "О, смотри, а давай этого лишим!" Других причин, нормальных, там нет" – сказал Певцов.

Автор: Наталья Аряева3 июля 2017, 09:14

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