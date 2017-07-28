Поклонники набросились на голую грудь Седоковой

Анна Седокова без стеснения показывает в Instagram обнаженные части тела. За это она не раз подвергалась осуждению. Кажется, девушке и дела нет до того, что говорят о ее поведении. В этот раз певица порадовала мужскую половину подписчиков фотографией груди, которая еле прикрыта накидкой. А, вот, женская часть гневно раскритиковала звезду.

Под снимком Анна оставила подпись: "Хочется приключений. И вдохновения. Может пойдем гулять сегодня?", – обратилась многодетная мать к неизвестному адресату. Подписчицы Седоковой тут же принялись закидывать артистку камнями, мол, негоже так вести себя матери троих детей и приличной женщине.

"Напоминаю вам, что у вас ребенок! Вы вообще-то родили недавно! Какие приключения! Посмотрите на свой вид! Зачем грудь выставлять на всю страну? Какие приключения вы найдете, демонстрируя свои прелести? Вы вообще не выставляете фото с ребеночком! Не обязательно показывать его лицо. Но как вы кормите, играете, пеленаете, можно. Зато грудь голую почти каждый день. Офигеть!", – не сдержала возмущения подписчица.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Июл 27 2017 в 12:33 PDT

"А знаете что, друзья? Такой красотке, как Анна, мозги, в принципе, и не нужны вовсе. Так что, наслаждаемся силиконом и тем, что дала природа!", "Как же ты меня бесишь. Убери блин свою грудь", "Как же я любила Аню! Такую красивую! Такую легкую! А теперь одни сиськи. Как родила, так с ума сошла. Одна пошлятина! Как крышу сорвало. Будто больше нечем заинтересовать поклонников!", – буквально, разнесли Анну интернет-пользователи.

Напомним, весной Седокова родила третьего ребенка – сына Гектора. Певица тщательно скрывает от общественности отца своего малыша. Любопытные фанаты подозревают девушку в связи с 25-летним бизнесменом Артемом Комаровым. За спиной Анны два брака, от которых у девушки растут две дочери, Алина и Моника. По словам певицы, в личной жизни ей везет не так, как в карьере, поэтому отныне свои отношения она не намерена предавать огласке.