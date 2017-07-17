Шнуров пристыдил гостей Лепса

Накануне, 16 июля, отметил круглую дату певец Григорий Лепс. На вечеринке в честь юбилея отметился Сергей Шнуров, который публично пристыдил гостей именинника.

Григорию Лепсу исполнилось 55 лет. Поздравить артиста с круглой датой пришло множество друзей:Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Александр Ревва, Никита Михалков, Ани Лорак с супругом Муратом, Эмин Агаларов, Кети Топурия, Михаил Галустян, Татьяна Навка с супругом Дмитрием Песковым. И, разумеется, супруга артиста Анна, которая кардинально сменила имидж, перекрасившись в брюнетку. Вели мероприятие Яна Чурикова, Александр Ревва и Михаил Галустян.

Вечер начал сам именинник, который обратился к гостям с приветственным словом. "Каждому человеку, который здесь присутствует, я чем-то обязан. Кланяюсь вам. Спасибо. Говорят, я могу неплохо петь, но это слухи. Я вас всех обнимаю и целую. Давайте сегодня погуляем – говорят, 55 лет – это только начало", – сказал Лепс.

Затем взял слово пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Я очень люблю твое творчество, так же как и миллионы людей в нашей стране. Я очень горд и счастлив, что из этих миллионов поклонников мне довелось быть здесь и разделить твою радость. Ты очень необычный человек, ты очень сильный человек. И, одновременно с этим, как все творческие люди, ты очень слабый и беззащитный. Вряд ли кто-то может помочь тебе по твоему творчеству, потому что ты своим талантом можешь затопить всю эстраду. Но, что касается твоей ранимости и твоих слабостей, то у тебя есть друзья, которые всегда рядом", – обратился к имениннику супруг Навки.

Публикация от Ekaterina Kozhevnikova (@ekaterinakozhevnikova) Июл 16 2017 в 10:16 PDT

Режиссер Никита Михалков оказался менее словоохотливым. "Твое счастье – пока ты хочешь то, что можешь. И дай Бог тебе никогда не ошибиться! С праздником!" – сказал тост Никита. Кстати, на вечеринке отметился Сергей Шнуров со своей группой "Ленинград". Артист спел дуэтом с Лепсом, а также в шутку пристыдил гостей. "Ребята, вы все знаете Гришу Лепса, ну стыдно так петь на его празднике, стыдно! Собрались все из последних сил, нормально подпевайте, идите к сцене!" – цитирует Сергея Шнурова сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Ekaterina Kozhevnikova (@ekaterinakozhevnikova) Июл 16 2017 в 1:03 PDT

Разумеется, на юбилее присутствовали и дети Лепса. Дочь Ева спела для отца песню. Трогательное выступление девочки сорвало бурные аплодисменты. "Лучший из мужчин – мой папа, мой папа", – спела Ева вместе со своим братом Иваном и сестрой Николь. А еще последняя прочитала для Григория стихотворение. Очень проникновенным оказался тост жены Лепса. Анна призналась: "Живя с тобой, я по-настоящему чувствую, что я за мужем. Живи, твори, удивляй, иди вперед, побеждай".