Анна Чиповская о близких отношениях с Паулиной Андреевой

В июне актрисе исполнилось 30 лет, а она до сих пор не замужем. Поклонники в недоумении, но объяснение этому есть.

Анна Чиповская знакома зрителям по ролям в театре и кино. Среди самых известных – работы в фильмах "Шпион", "Зеленая карета", "Елки-3". А вот личная жизнь актрисы – тайна за семью печатями. Ей приписывали роман с креативным директором рекламного агентства Даниилом Сергеевым, но артистка предпочитает не распространяться о делах сердечных.

К счастью, родственники не торопят ее со свадьбой. "Они мудрые и не атакуют, – призналась Аня. – Это произойдет тогда, когда я захочу. Я считаю, что наше общество не сексистское, но максимально бестактное. Женщин все время спрашивают, когда они будут рожать. Вам было бы приятно, если бы вас об этом спрашивали? Таких вопросов не должно быть. Я считаю, что это личный выбор каждого человека – жить так, как ему нравится".

Впрочем, пока на личную жизнь у Чиповской просто нет времени. "Я много работаю, как и все везунчики, – отметила она. – Вот вы иногда ездите в отпуск, а я – никогда. Последний раз ездила на море на две недели в 12 лет".

Рассказала актриса и о лучших подругах. "С Паулиной Андреевой, с Викой Исаковой и Юлей Снигирь мы в очень близких, хороших отношениях. В русском кинематографе с женщинами полный порядок. Мы никакие не мегеры и не стервы. Ходим вместе в кафе, в кино", – цитирует Чиповскую журнал "Антенна".