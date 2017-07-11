Волочкова матом ответила завистникам
Анастасия Волочкова проводит отпуск в Греции. Причем танцовщица отдыхает не на частной вилле и не раздвигает ноги в шпагате на закрытом от общественности пляже, а греется на солнышке в толпе прочих отпускников.
Впрочем, саму балерину это обстоятельство, похоже, ничуть не смущает. Анастасия буквально в каждом посте на своей страничке в социальной сети Instagram рекламирует фирму, с помощью которой наслаждается райским отдыхом, и возносит ей хвалебные оды.
Этот факт пользователи Сети приняли весьма критически. Они начали без устали ругать Анастасию, а некоторые и вовсе стали утверждать, что танцовщица таким образом платит за отпуск, который ей чуть ли не бесплатно предоставили спонсоры.
Давление общественности дало свои результаты. Волочкова весьма жестко ответила на критику. "Мои дорогие! Неужели вы думаете, что у меня нет возможности оплатить мой отдых или услуги тур операторов?!😂 Я валяюсь.😂 Хорошие мои, ЕСТЬ! Или... (сразу кусайте себя за локти или любые другие части тела, завистники😂)-это делают мои друзья. Просто я делюсь с вами впечатлениями и правдой, что хорошо, а что является понтами.. Для приезжих..👀👌" – написала Волочкова.
Далее танцовщица, видимо, с целью уязвить недоброжелателей, еще раз назвала фирму, которая организовала ее отдых. "Это идеальные люди! Они провели со мной сегодня, совершив это путешествие, 20 часов!!" – заявила Анастасия.
В конце балерина употребила нецензурное слово. "Как же много злых людей! У ва что ***? Или скучно без меня?" – обратилась к подписчикам танцовщица. Отметим, что последние публикации Анастасии Волочковой без комментариев. Дело в том, что балерина по какой-то причине запретила оставлять отзывы под фотографиями.
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