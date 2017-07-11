Волочкова матом ответила завистникам

Критические отзывы подписчиков довели Анастасию Волочкову. Балерина матом ответила людям, которых считает своими завистниками.

Анастасия Волочкова проводит отпуск в Греции. Причем танцовщица отдыхает не на частной вилле и не раздвигает ноги в шпагате на закрытом от общественности пляже, а греется на солнышке в толпе прочих отпускников.

Впрочем, саму балерину это обстоятельство, похоже, ничуть не смущает. Анастасия буквально в каждом посте на своей страничке в социальной сети Instagram рекламирует фирму, с помощью которой наслаждается райским отдыхом, и возносит ей хвалебные оды.

Этот факт пользователи Сети приняли весьма критически. Они начали без устали ругать Анастасию, а некоторые и вовсе стали утверждать, что танцовщица таким образом платит за отпуск, который ей чуть ли не бесплатно предоставили спонсоры.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Июл 9 2017 в 8:54 PDT

Давление общественности дало свои результаты. Волочкова весьма жестко ответила на критику. "Мои дорогие! Неужели вы думаете, что у меня нет возможности оплатить мой отдых или услуги тур операторов?!😂 Я валяюсь.😂 Хорошие мои, ЕСТЬ! Или... (сразу кусайте себя за локти или любые другие части тела, завистники😂)-это делают мои друзья. Просто я делюсь с вами впечатлениями и правдой, что хорошо, а что является понтами.. Для приезжих..👀👌" – написала Волочкова.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Июл 9 2017 в 6:33 PDT

Далее танцовщица, видимо, с целью уязвить недоброжелателей, еще раз назвала фирму, которая организовала ее отдых. "Это идеальные люди! Они провели со мной сегодня, совершив это путешествие, 20 часов!!" – заявила Анастасия.

В конце балерина употребила нецензурное слово. "Как же много злых людей! У ва что ***? Или скучно без меня?" – обратилась к подписчикам танцовщица. Отметим, что последние публикации Анастасии Волочковой без комментариев. Дело в том, что балерина по какой-то причине запретила оставлять отзывы под фотографиями.