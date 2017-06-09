Панина позвали в гей-порно по мотивам "Бригады"

После скандала с гнусными видео эпатажный актер Алексей Панин просто нарасхват. Артист устроил пресс-конференцию для журналистов, ни дня не обходится без его интервью в таблоидах, а теперь у него еще и кинокарьера поперла. Звезду позвали в гей-порно.

По словам режиссера фильмов для взрослых Боба Джека, актер отлично впишется в эротическую гей-пародию культового сериала "Бригада". Мол, испанским инвесторам приглянулся именно типажный Панин.

"Алексею хочется посоветовать, чтобы он не ходил в экстравагантном виде по улицам городов Поволжья и не разбрызгивал свой талант налево и направо, а двигался в определенном срежиссированном русле", – с юмором заявил Боб Джек.

По задумке создателей порнофильма, сюжет будет близок к первоисточнику. У Алексея особая роль. "Один из членов банды накосячил и теперь ему придется объясняться перед товарищами", – пролил свет на сценарий режиссер.

Боб Джек отметил, что предварительное согласие Панин уже дал. Правда, актер был взволнован и сказал, что ему понадобится время, чтобы "переварить" эту информацию. Алексей удивил режиссера тем, что попросил сделать его роль более "ванильной".

"Он хочет что-то в стиле Парижа прошлых лет – шелковые простыни, нежные отношения – и хочет взять образ геев из истории", – цитирует режиссера "клубнички" сайт Life.ru.

Вот уж действительно, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Ранее Панин на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Национальная Служба Новостей" посетовал, что потерял работу в большом кино.

Артиста в последний момент сняли с роли в ленте Владимира Бортко про события на юго-востоке Украины. В драме "Убийство городов" по сценарию Александра Проханова о событиях на Донбассе Панин должен был сыграть ополченца.

"Я очень хотел сняться в этом фильме. Я не знаю, что произошло. Может быть, я слишком рано слил информацию о картине. Может, что-то случилось, но меня сначала утвердили, а потом моментально сняли с роли", – цитирует расстроенного Алексея сайт НСН.



Причины увольнения для оскандалившейся звезды, чьи непристойные видео гуляют по всему интернету, до сих пор остаются загадкой. Панин утверждает, что ему дали от ворот поворот еще до появления эротических роликов, где зафиксировано, как Алексей дефилирует по улице в женском платье, занимается рукоблудием и орально ублажает мужчину.