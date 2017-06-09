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9-летняя дочь Панина рассказала об изнасиловании

Алексей Панин с дочкой. Фото: vk.com/alex_panin77
Скандально известный актер Алексей Панин дал пресс-конференцию. Вместе с ним на встречу с журналистами пришла его девятилетняя дочь Анна.
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В последнее время Алексей Панин куда больше известен скандалами вокруг своего имени, чем новыми ролями. За короткое время в Сети появилось несколько видеороликов, в которых снят мужчина, как две капли воды похожий на Панина. Кадры носят весьма откровенный, а местами даже мерзкий характер.

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Так, этот человек занимался сексом с собакой, ходил в женском белье по улице средь бела дня и мастурбировал, а на свежем видео мужчина запечатлен занимающимся оральным сексом с женщиной и мужчиной.

Примечательно, комментарии самого Панина разнятся: то он утверждает, что на этих видео запечатлен не он, то говорит, что эти ролики старые, когда еще у него были проблемы с алкоголем. Сейчас же якобы он избавился от зависимости и все время уделяет воспитанию своей девятилетней дочери Анны.

Кстати, девочка также присутствовала на пресс-конференции, которую дал Панин в связи с шумихой, поднявшейся после появления в Сети нового видео. Анна призналась, что воспринимает Алексея как друга, а маму, с которой у нее нет желания видеться, как родителя.

"Я встречалась с мамой в начале мая, и пока что видеться с ней не очень хочется. Потому что она постоянно давит на меня, постоянно просит ответа", – рассказала Анна. Собственно, поэтому девочка желает жить с отцом.

Однако мать, модель Юлия Юдинцева, не оставляет попыток наладить контакт с дочерью. Девочка рассказала, что в общении с ней мама угрожала покончить с собой, если дочь не вернется к ней. Кроме того, по словам Анны Паниной, Юлия Юдинцева приходила к ней в школу в нетрезвом виде, а в смс-сообщениях угрожала, что папа ее изнасилует, сообщает НСН.

"Мама угрожала покончить с собой, если я не вернусь к ней. А один раз мама привела меня в школу пьяная, а когда забирала обратно, то уже была пьяная и ругалась матом на преподавателей и даже толкала их", – рассказала Анна. Девочка заявила о нежелании встречаться с матерью и добавила, что никогда не видела отца пьяным.

Автор: Олег Райцин9 июня 2017, 14:40
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Панин после скандала вернулся в свет

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