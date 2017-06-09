Что ест Собчак

Ксения Собчак стала одной из ведущих Премии МУЗ-ТВ. Она поделилась с корреспондентом Dni.ru, как готовилась к церемонии и какие блюда заказала организаторам.

Телеведущая пожелала полакомиться на торжественной части мероприятия роллами с хумусом, салатом с киноа и филе индейки, приготовленными по технологии су-вид, паровой белой рыбой и безглютеновым хлебом, черным шоколадом и фруктами. Среди напитков Собчак перечислила соевое молоко, пять литров воды, чай и вишневый сок. Столь экзотическое меню – отнюдь не прихоть Ксении Анатольевны, а временная необходимость.

"Я сегодня прихожу в форму после родов и для меня было очень важно предстать перед зрителями во всей красе", – сообщила Ксения. Каждый день я делаю по сто приседаний, у меня особый режим питания и я ем только определенного вида продукты", – пояснила телезвезда. Стоит отметить, что Собчак прекрасно выглядела на ковровой дорожке, которая была, вместо традиционно красного, зеленого цвета.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июн 8 2017 в 8:37 PDT

Напомним, что Премия МУЗ-ТВ проходит в 15 раз. А количество знаменитостей, приглашенных на церемонию вручения "золотых тарелок" превышает 150 человек. Одними из самых яркий событий, произошедших на ковровой дорожке, стали: попытка пранкера сорвать платье с Ани Лорак, появление Филиппа Киркорова в тапочках и, конечно же, провокационный выход полураздетой Ольги Бузовой в компании мужчин с оголенными торсами.