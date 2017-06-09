Панину наплевать на лишение его родительских прав

После обнародования неприличных любительских видео с Алексеем Паниным в главной роли поднялась шумиха в Сети, дошло до того, что артиста хотят лишить родительских прав. Однако самому скандальному актеру на это "наплевать".

Алексея Панина могут лишить родительских прав из-за обращений активистов в СК и МВД. Скандально известный артист отметился серией видеозаписей, одно хуже другого, и теперь возмущенная общественность собирает голоса под петицией о том, чтобы актера принудительно лечили.

Журналисты связались с самим Паниным, чтобы узнать его мнение об опасности, которая ему грозит. "Я никак на это не реагирую, мне абсолютно все равно. Мне параллельно, что делают какие-то активисты. Если бы вы мне не сказали об этом – я бы и не узнал. Мне все равно, я живу своей жизнью, и мне наплевать. Как придут органы опеки – тогда и поговорим", – цитирует артиста "Звезда".

Ранее в Сети появилась провокационная видеозапись, главным действующим лицом которой является мужчина, удивительно похожий на актера Алексея Панина. В ролике, носящим порнографический характер, этот человек вместе с женщиной ублажают другого мужчину.

А до этого в социальных сетях уже появлялся непристойный ролик с участием скандально известного актера Алексея Панина. Омерзительная видеозапись была опубликована на YouTube. Позже ролик был удален как непристойный. На кадрах было видно, как Панин в женском нижнем белье гуляет по улице. По некоторым данным, ролик сняли в одном из спальных районов Ульяновска.

Сам Панин так прокомментировал шумиху из-за видео. "Люди, что же вы такие злые, а? Вы просто живете какой-то иллюзорной жизнью, которая ничего не имеет общего с реальностью", – обратился к общественности Алексей. Далее он посоветовал всем злопыхателям весь негатив сублимировать в эротическую энергию и выплеснуть ее при помощи секс-игрушек.