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Киркоров о здоровье Пугачевой: У Аллы колет в груди

Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Usoev
Узнав тревожные новости, поп-король позвонил бывшей супруге. И поспешил успокоить поклонников.

Продолжение: Митя Фомин рассекретил свою девушку

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Пресса подняла шум: мол, Алла Пугачева оказалась в больнице. Одни отметили, что ей лишь сделали коронарографию (диагностику ишемической болезни сердца), другие сообщили о стентировании. Представитель артистки заверил, что поводов для беспокойства нет, но поклонники не унимались.

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Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Филипп Киркоров, получая приз на церемонии Fashion People Awards, решил успокоить собравшихся. "Не надо имя Аллы ассоциировать с болезнями, – попросил поп-король. – Она выглядит на все сто процентов и создана для того, чтобы удивлять, восхищать, радовать. Пугачева – Женщина с большой буквы, настоящая артистка. Даже если у нее что-то колет в груди, никогда и вида не подаст".

Впрочем, на вопрос Dni.Ru о том, были ли у Примадонны в последние дни проблемы со здоровьем, Киркоров ответил уклончиво: "Это очень интимная тема. Если и стоит ее обсуждать, то только с родными Аллы. Я не могу что-то комментировать. Созванивался с ней – у нее хорошее настроение".

Накануне ситуацию прокомментировали близкие певицы. Ее муж Максим Галкин на пресс-конференции по случаю церемонии вручения наград канала "МУЗ-ТВ" заявил: "Я не хотел бы углубляться в эту тему. Скажу лишь, что в данный момент у Аллы все в порядке. Она с детьми отдыхает в Юрмале, хорошо проводит время. А я оставил их там, чтобы заработать ведением премии".

Автор: Иван Губкин9 июня 2017, 08:35
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Киркоров провел вечер с чужой женой

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