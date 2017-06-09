Киркоров о здоровье Пугачевой: У Аллы колет в груди

Узнав тревожные новости, поп-король позвонил бывшей супруге. И поспешил успокоить поклонников.

Пресса подняла шум: мол, Алла Пугачева оказалась в больнице. Одни отметили, что ей лишь сделали коронарографию (диагностику ишемической болезни сердца), другие сообщили о стентировании. Представитель артистки заверил, что поводов для беспокойства нет, но поклонники не унимались.

Филипп Киркоров, получая приз на церемонии Fashion People Awards, решил успокоить собравшихся. "Не надо имя Аллы ассоциировать с болезнями, – попросил поп-король. – Она выглядит на все сто процентов и создана для того, чтобы удивлять, восхищать, радовать. Пугачева – Женщина с большой буквы, настоящая артистка. Даже если у нее что-то колет в груди, никогда и вида не подаст".

Впрочем, на вопрос Dni.Ru о том, были ли у Примадонны в последние дни проблемы со здоровьем, Киркоров ответил уклончиво: "Это очень интимная тема. Если и стоит ее обсуждать, то только с родными Аллы. Я не могу что-то комментировать. Созванивался с ней – у нее хорошее настроение".

Накануне ситуацию прокомментировали близкие певицы. Ее муж Максим Галкин на пресс-конференции по случаю церемонии вручения наград канала "МУЗ-ТВ" заявил: "Я не хотел бы углубляться в эту тему. Скажу лишь, что в данный момент у Аллы все в порядке. Она с детьми отдыхает в Юрмале, хорошо проводит время. А я оставил их там, чтобы заработать ведением премии".

