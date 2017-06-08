Психиатр вынес неожиданный вердикт Панину

Россияне начали сбор подписей, чтобы отправить на принудительное лечение Алексея Панина, снявшегося в непристойных видео эротического содержания. Журналисты узнали у профессионального врача, насколько реально госпитализировать скандально известного актера, в одиночку воспитывающего маленькую дочь.

Сборщики подписей хотят, чтобы Панину сделали психиатрическую экспертизу. "Алексей Панин сыграл в девяти десятках картин, является лауреатом госпремии. Его актерский талант не вызывает сомнений. Но вот психическое здоровье артиста всерьез тревожит", сказано в петиции, опубликованной на сайте Change.Org.

Такое открытое письмо появилось после публикации ролика, на котором запечатлен Алексей в женском нижнем белье. Средь бела дня на улице нетрезвый артист занимался рукоблудием.

Автор петиции подозревает, что у Панина могут быть проблемы с психикой. Журналисты связались с профессиональным врачом, психиатром-наркологом, психотерапевтом Игорем Лазаревым.

По словам эксперта, самосуд не пройдет. Для отправки на принудительное лечение Алексея потребуются соответствующие документы. Непременно должны быть доказательства того, что Панин действительно опасен для окружающих.

Для получения подобного документа артисту нужно пройти обследование, где могут выявить проблему с головой. "Может быть, он слышит голоса, и это они заставляют его вытворять всякие непристойности, – предположил психиатр. – Пока актеру грозит только административный штраф за его выходки".

Примечательно, что сам врач считает Алексея здоровым. "У Панина нет психиатрических отклонений. Все его поступки – хорошая актерская игра. Находясь в одной студии с Паниным, можно увидеть, как он включает и выключает скандальную личность", – цитирует Лазарева сайт Piter.tv.

Об адекватности Алексея говорит и его собственное заявление. Актер признался, что ему противно смотреть на себя на этих гадких роликах. Панин заверил журналистов, оборвавших ему телефон, что позорные видео были сняты несколько лет назад исключительно для домашнего пользования и неактуальны за давностью лет.

Напомним, Алексею пришлось обнародовать в Instagram интернет-исповедь с объяснениями, покаянием и обратными упреками в адрес хулителей по принципу "а судьи кто?". "Я очень рад, что добрых и светлых людей оказалось больше чем злых и ядовитых. Спасибо! Я сожалею, что частное, домашнее видео, которое мы снимали с моей девушкой несколько лет назад, "благодаря" мерзавцам оказалось в сети. У меня это вызвало такое же негодование как и многих людей, кто все это видел", – отметил артист.

Панин попросил не судить его огульно. "Обвинять в этом меня не надо. Это все равно что винить человека, у которого ограбили квартиру в том, что он плохо прятал деньги. А борцам за мораль и нравственность хочу сказать, что бы вы жили своей жизнью. Я не лезу в Ваш дом и в Ваш постель, и вы, пожалуйста, не делайте этого. Сексуальная жизнь меня и моей девушки, это наше личное дело. Как и ваше. Мы не делаем никому ничего плохого, и к воспитанию детей это не имеет никакого отношения. Моя Нюся счастлива!" – эмоционально заявил Алексей, которому суд буквально недавно разрешил отобрать дочь у бывшей сожительницы Юлии Юдинцевой.

Артист не может смотреть на себя в непотребном виде без содрогания. "Хочу еще раз повториться, но если бы не мерзавцы, которые занимаются распространением вещей подобного рода, то это так бы и осталось частым видео... Мне лично смотреть на себя в том состоянии, в котором я был в тот период своей жизни, не приятно и противно. Это для меня еще один наглядный пример что алкоголь – зло!" – резюмировал расстроенный, в очередной раз подвергшийся травле в Сети Панин.