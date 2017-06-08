Бывшая жена Радулова потрясла грязным бельем
Dni.ru связались с бывшей чемпионкой и попросили прокомментировать информацию о разводе. "Я не хочу никак комментировать это. Наша личная жизнь никого не касается. Я публичное лицо и сообщила о разводе в своем Instagram лишь потому, что посчитала нужным расставить точки. Почему мы приняли такое решение, рассказывать у меня желания нет. Это грязное белье, копаться в котором не считаю нужным. Могу сказать лишь, что воспитывать ребенка Александр мне помогает", – сообщила Дарья.
Развод состоялся 5 июня. По неподтвержденным данным, Радулов специально дожидался окончания бракоразводного процесса и не подписывал новый контракт в НХЛ. Неизвестно, какие материальные притязания возникли у сторон, но будущие денежные обязательства, если бы контракт был подписан до развода, в обязательном порядке учлись бы судом.
Судя по всему, девушка не очень-то и нуждается в миллионах экс-супруга. Недавно Дарья написала в социальной сети, что "сделала шаг к реализации своей мечты". Она заявила об открытии брачного агентства.
Напомним, пара официально вступила в брак в августе 2015 года. Уже через три месяца после свадьбы у них родился сын Макар, который после развода остался с матерью. Радулов по-прежнему принимает активное участие в жизни наследника.
Интересно, что до отношений с гимнасткой хоккеисту приписывали роман с Нюшей, в клипе которой он снялся. История любви хоккеиста и певицы закончилась так же печально, о чем последняя непременно сообщила в своем-микро-блоге.
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