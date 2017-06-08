Панин втянул Киркорова в свои секс-игры

Алексей Панин высказался о гнусных видео, в участии в которых его обвиняют. Актер застыдил людей за их злость и даже приплел Филиппа Киркорова и Анджелину Джоли.

В СМИ распространили видеообращение Алексея Панина, который прокомментировал появление в Сети видео, предположительно, с актером в главных ролях, причем одна запись гаже другой. В итоге, скандально известный артист решил высказаться относительно мерзких роликов.

"Знаете, я стал активным пользователем интернета и социальных сетей. Я, честно, в ***. Другого слова подобрать просто сложно. Люди, что же вы такие злые, а? Вы просто живете какой-то иллюзорной жизнью, которая ничего не имеет общего с реальностью. Все кругом у вас плохие: эта проститутка, Анджелина Джоли шлюха, Киркоров... вообще молчу", – приплел к своим сомнительным подвигам прочих знаменитостей Панин в видео, которое опубликовало РЕН ТВ.

Далее он посоветовал всем злопыхателям весь негатив сублимировать в эротическую энергию и выплеснуть ее при помощи секс-игрушек. "Что с вами? Откуда в вас столько злости? Сходите в секс-шоп, игрушек купите. Сейчас есть и для мальчиков и для девочек. Вам легче станет!" – завершил свою речь, изобильно приправленную матом, Алексей Панин.

Ранее в Сети появилась провокационная видеозапись, главным действующим лицом которой является мужчина, удивительно похожий на актера Алексея Панина. В ролике, носящим порнографический характер, этот человек вместе с женщиной ублажают другого мужчину.

А до этого в социальных сетях уже появлялся непристойный ролик с участием скандально известного актера Алексея Панина. Омерзительная видеозапись была опубликована на YouTube. Позже ролик был удален как непристойный. На кадрах было видно, как Панин в женском нижнем белье гуляет по улице. По некоторым данным, ролик сняли в одном из спальных районов Ульяновска.