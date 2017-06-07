Панина принудительно отправляют к психиатру

Актер может быть опасен для окружающих. Есть повод обратить на него внимание и у органов опеки.

Этого следовало ожидать. Шокированные то и дело появляющимися откровенными видеороликами с участием Алексея Панина поклонники создали петицию с требованием провести принудительную психиатрическую экспертизу актера.

"Алексей Панин сыграл в девяти десятках картин, является лауреатом госпремии. Его актерский талант не вызывает сомнений. Но вот психическое здоровье артиста всерьез тревожит", – говорится в опубликованном на сайте Change.Org документе.

"То и дело в эфире телеканалов и на просторах интернета появляются отвратительные, запредельные в своей мерзости видеозаписи, на которых видно, как похожий на Алексея Панина мужчина занимается сексом с собакой, гуляет по улицам без трусов и занимается хулиганскими развращающими действиями. Если взрослый мужчина ходит по городу в колготках, если снимает на камеру занятия оральным сексом с другим мужчиной, а потом эти записи появляются во всеобщем доступе, то, возможно, он нуждается в неотложной психиатрической помощи", – считает автор петиции.

"Причем проблемы у него начались явно не вчера, – продолжает составитель документа. – Все помнят, как актер несколько лет назад, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бегал обнаженным по коридору гостиницы, неоднократно устраивал погромы в ресторанах и других местах общественного пользования. Ужас и в том, что актер воспитывает девятилетнюю дочь, которая видит все эти безобразия и гнусности".

"Мы требуем вернуть дочь матери – ее опасно оставлять с таким отцом. Обращаемся и к органам опеки – посмотрите, какой пример подает артист дочери, в какой аморальной тлетворной среде растет ребенок! А самого Панина необходимо отправить на принудительное психиатрическое обследование – он может быть опасен", – взывают возмущенные граждане.