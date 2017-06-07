Убийцу Алексея Панина ждет вознаграждение

Тошнотворные видео скандально известного актера Алексея Панина довели людей до крайних мер. В Сети появилось объявление о вознаграждении за убийство артиста.

Не успела общественность прийти в себя после просмотра видео мастурбирующего Алексея Панина, прогуливающегося средь бела дня по улице Ульяновска в женском белье, как следом был обнародован ролик, на котором человек, похожий на Панина как две капли воды, занимается оральным сексом с мужчиной.

Реакция не заставила себя ждать. В интернетепоявилось видеообращение некоего мужчины, который пообещал подарить огнестрельное оружие тому, кто отправит "животное в мир иной".

"Мы не то чтобы призываем, но винтовку "Атаман" я лично подарю тому, кто вот эту мразь просто ушатает. В прямом и переносном смысле, по-жёсткому вообще, как только может. Может быть, есть люди, которые нормально к этому относятся, но мы очень хотим, чтобы это животное ушло в мир иной", – цитирует стоящего за прилавком с оружием человека Life.ru.

Кстати, репортеры связались и с самим Паниным, чтобы тот прокомментировал шумиху вокруг своего имени. "Жизнь, которая происходит в интернете и на улице, – это две разные жизни. Пока идёт развитие этого скандала, за эти дни я получил огромное количество не только негативных эмоций, но и позитивных. Мне все улыбаются. Со мной фотографируются люди, которые говорят мне потрясающие слова о моих фильмах, и моя дочь всё это слышит, она не видит эти ролики. Я никакого изменения в своей жизни не увидел. Какие призывы?! О чём вы говорите? Интернет – это помойка. У меня нет никаких опасений. Я не могу комментировать бред больных людей. У меня все замечательно с работой и с окружающими людьми", – заявил актер.

Впрочем, Алексей повинился за то, что принимал участие в съемке этих роликов, и их посмотрели. "Если нормально вдуматься, то ничего не случилось. Да, если я нарушил общественный порядок, напишите на меня заявление в полицию, я понесу ответственность по административной статье. То, как мы с девушкой занимаемся сексом, не должно никого волновать – что мы сосем, как мы сосем и у кого мы сосем", – хлестко заявил Алексей Панин.