Новое гнусное видео Панина оказалось хуже предыдущего

В Сети появилась провокационная видеозапись, главным действующим лицом которой является мужчина, удивительно похожий на актера Алексея Панина. В ролике, носящим порнографический характер, этот человек вместе с женщиной ублажают другого мужчину.

Почти трехминутный ролик представляет собой классическое хоум-видео. Мужчина, как две капли воды похожий на Алексея Панина, держит одной рукой камеру, снимая на видео все происходящее. Он вместе с партнершей удовлетворяют орально мужчину, лица которого не видно.

Зато крупным планом (целомудренно закрытым черным прямоугольником) снято кое-что другое, что является предметом ласок женщины и похожего на Панина мужчины. Видео комментируют двое мужчин, которые не могут сдержать эмоций и матерятся от увиденного.

Пользователи Сети уже выразили свои впечатления от просмотра. Причем блогеры уверены, что на записи запечатлен именно Алексей Панин. "Фууууу", "Господи, выколи мне глаза", "Я хочу это развидеть", "Панин... наркотики творят чудеса...", "Это видео еще отвратнее старого(((", "генетический мусор(((( чтоб его((", "когда его уже в дурку отправят?", "то голым по улице гуляет, теперь мужика ублажает..." – прокомментировали ролик пользователи Сети.

Ранее в социальных сетях появился новый непристойный ролик с участием скандально известного актера Алексея Панина. Омерзительная видеозапись была опубликована на YouTube. Позже ролик был удален как непристойный. На опубликованных кадрах видно, как Панин в женском нижнем белье гуляет по улице. По некоторым данным, ролик был снят в одном из спальных районов Ульяновска.

Позднее актер оправдался за непристойное поведение. По словам артиста, он уже давно ведет новую жизнь. "Это абсолютный стеб, мы дурачились. Да, в этот момент мы выпивали, поэтому лично мне смотреть это видео неприятно", – заявил он.