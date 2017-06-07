Ирена Понарошку шантажировала несчастного отца

Телеведущая выложила в социальную сеть трогательный пост, в котором рассказала, как ей пришлось объяснять родителям выбор будущего мужа. Поклонники отметили искрометное чувство юмора Понарошку.

"Когда я собралась выходить замуж за гуру по имени Шура, мои родители возмутились. У мамы-учительницы математики и папы-профессора (все той же математики) не ложился в картину мира зять диджей без высшего образования, родословной, прививок и ветеринарного паспорта. Да еще и верующий в синих человечков в бусах. Причем последний пункт волновал их особенно сильно", – написала Ирена под фотографией, на которой запечатлена с супругом.

По воспоминаниям телеведущей, у нее был серьезный разговор с отцом – преподавателем РУДН. "Папа сам учился в Университете дружбы народов, всю жизнь там проработал, поэтому от него-то национального и религиозного шовинизма я никак не ожидала", – рассказала звезда.

Публикация от TV Host, journalist �� (@irenaponaroshku) Июн 6 2017 в 1:14 PDT

Девушке пришлось пойти на шантаж ради любимого. Она заявила отцу: если он не одобрит ее выбор, то вместо диджея-кришнаита следующим будет кто-нибудь из его студентов-африканцев. С тех пор минуло десять лет, а Ирена продолжает пугать тем же самым супруга: "Говорю, что если белая полоса в нашей супружеской жизни закончится, то я с удовольствием начну черную!" – написала она в Instagram.

Публикация от TV Host, journalist �� (@irenaponaroshku) Май 26 2017 в 11:21 PDT

Напомним, Понарошку вышла замуж за своего возлюбленного диджея Листа, известного как Александр Глухов, в 2010 году. Их первая встреча была случайной. Александр мок под дождем, а Ирена проезжала мимо и предложила его подвезти. Однако он отказался. Вечером того же дня молодые люди встретились на мероприятии и поняли, что все – неспроста.