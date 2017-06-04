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Панин оправдался за новое отвратительное видео

Алексей Панин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
В социальных сетях появился новый непристойный ролик с участием скандально известного актера Алексея Панина. Артист заявил, что больше такими вещами не занимается.
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Омерзительная видеозапись была опубликована на YouTube. Позже ролик был удален как непристойный – его копии появились в социальных сетях.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

На опубликованных кадрах видно, как Панин в женском нижнем белье гуляет по улице. По некоторым данным, ролик был снят в одном из спальных районов Ульяновска.

Актер уже оправдался за непристойное поведение. По словам артиста, он уже давно ведет новую жизнь. "Это абсолютный стеб, мы дурачились. Да, в этот момент мы выпивали, поэтому лично мне смотреть это видео неприятно", – заявил он.

Осторожно! Видео содержит откровенные сцены!


По словам артиста, ролик был снят как частное домашнее видео. Панин не представляет, как он мог оказаться в Сети. "Я не хочу смотреть на себя в том состоянии, которое сейчас от меня далеко. Я живу совершенно другой жизнью. Я не пью! То, что оно появилось в социальных сетях, это неприятно", – цитирует его Life.ru.

Панин переживает по поводу того, что это видео может увидеть его дочь. "Я не хожу по улице в женской одежде и не крашу губы. Ребенок бы этого никогда не увидел. Хотя она и так не увидит, я сделаю всё, чтобы оградить её от этого", – заявил артист.

Автор: Евгений Мышко4 июня 2017, 16:58
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Панин после скандала вернулся в свет

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