Панин оправдался за новое отвратительное видео

В социальных сетях появился новый непристойный ролик с участием скандально известного актера Алексея Панина. Артист заявил, что больше такими вещами не занимается.

Омерзительная видеозапись была опубликована на YouTube. Позже ролик был удален как непристойный – его копии появились в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как Панин в женском нижнем белье гуляет по улице. По некоторым данным, ролик был снят в одном из спальных районов Ульяновска.

Актер уже оправдался за непристойное поведение. По словам артиста, он уже давно ведет новую жизнь. "Это абсолютный стеб, мы дурачились. Да, в этот момент мы выпивали, поэтому лично мне смотреть это видео неприятно", – заявил он.

Осторожно! Видео содержит откровенные сцены!





По словам артиста, ролик был снят как частное домашнее видео. Панин не представляет, как он мог оказаться в Сети. "Я не хочу смотреть на себя в том состоянии, которое сейчас от меня далеко. Я живу совершенно другой жизнью. Я не пью! То, что оно появилось в социальных сетях, это неприятно", – цитирует его Life.ru.

Панин переживает по поводу того, что это видео может увидеть его дочь. "Я не хожу по улице в женской одежде и не крашу губы. Ребенок бы этого никогда не увидел. Хотя она и так не увидит, я сделаю всё, чтобы оградить её от этого", – заявил артист.