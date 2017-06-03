У Собчак заподозрили новую беременность

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак выложила в Сеть провокационное фото. На снимке звезда выглядит так, будто снова ждет ребенка.

Судя по всему, необычная фотография была сделана в Китае. "В Храме, который выбрал Бертолуччи для сьемок "Маленького Будды", – гласит подпись к публикации.

Если присмотреться к снимку, можно предположить, что Собчак снова беременна. Такой вывод напрашивается, если обратить внимание на живот телеведущей. Судя по всему, из-за платья на фотографии он выглядит несколько округлившимся.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июн 3 2017 в 3:25 PDT

"Ксения, Вы не повторно ли ... было бы просто замечательно!" – пишет один из пользователей Instagram. "На второго беременны?" – вопрошает другой комментатор.

Некоторые подписчики набросились с упреками на Собчак. "Ребенок маму совсем не видит, пока мама разъезжает", – заявляет один из пользователей. "Специально выложила такое фото, чтобы все говорили", – пишет другой.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Май 27 2017 в 2:44 PDT

Напомним, ране Собчак уже отчитывали в Сети за разгульный образ жизни. Причиной оживленной дискуссии в Instagram Собчак стало ее свежее фото. На снимке светская львица изображена лежащей рядом с бродячим псом в горах.

"Сколько ж можно гулять?! Так и не заметите, как сын вас по росту догонит и диплом получит", – набросился на нее один из комментаторов. "Господи, столько ждать ребенка и везде валяться, только бы не любить свое чадо, чтобы боли не было. Бедные богатые, их не любили и они не любят. Путешествуйте дальше. Мир большой", – поддержал критику другой.