Алиса Фрейндлих столкнулась с любовницей зятя у его гроба

Балерина Мариинского театра разбила семью дочери актрисы. Но, как говорится, на чужом несчастье своего счастья не построишь – через полтора месяца муж трагически погиб.

Анастасия Колегова известна не только как балерина Мариинского театра, но и как любовница сенатора Петербурга Сергея Тарасова, зятя Алисы Фрейндлих. "С Сережей мы встретились в 2003 году, в одной компании, – вспоминает Настя. – Он тогда отвечал в Питере за культуру. К тому же теща и жена – актрисы, так что всегда был близок к творческим кругам. На 23 года меня старше. Очень сильно и быстро его полюбила и как женщина впервые стала раскрываться".

Тот факт, что ее возлюбленный женат, не смутил Колегову. "Да, у него была семья, в которой росли двое детей, – говорит она. – Плюс осталась дочка Оля от первого брака. Я знаю, что именно Варвара Владимировна (дочь Фрейндлих. – Прим. ред.) подала на развод с Сережей, узнав о наших с ним отношениях. Я стала разлучницей, сыграв роковую роль в разрушении их брака".

Но счастье балерины было недолгим. Настя и Сергей оформили отношения 10 октября 2009 года, а 27 ноября Тарасов погиб при подрыве террористами поезда "Невский экспресс". "Сергей еще до нашей женитьбы подарил мне квартиру, – говорит Анастасия. – А сразу после его смерти за эту квартиру развернулась борьба. Варвара считала, что все должно принадлежать только ей. Спасибо судьбе – жилье осталось мне. Раздел имущества и скандалы Сергея со второй женой очень омрачали наше с ним недолгое, но такое яркое время".

С Алисой Фрейндлих Настя впервые столкнулась у гроба Тарасова. "До определенного момента видела ее лишь на сцене, а встретились мы в связи с подготовкой к похоронам Сергея", – цитирует балерину "Экспресс-газета".

