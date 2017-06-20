Наследница Литвиновой отвернулась от мужчин вслед за матерью

Главная "богиня" российского кино показала пример дочери. Парижане не пришлись им по сердцу, очевидно.

Ульяне – единственной дочери актрисы, сценариста, режиссера и модельера Ренаты Литвиновой – в июле исполнится 16. Уже много лет девушка живет и учится в Париже – там у ее знаменитой матери есть квартира. А главная "богиня" российского кино регулярно летает к наследнице. И всегда делает несколько снимков вместе с дочерью – радует подписчиков своих социальных сетей.

На свежей фотографии Рената с Ульяной запечатлены в типичном парижском кафе. "Париж, кафе и одинокие мужчины", – подписала актриса снимок. Примечательно, что представители сильного пола хотя и одиноки, как уверяет дива, но ее вовсе не интересуют. Она демонстративно отвернулась от них. Так же поступила и Ульяна.

То ли возраст французов смутил Литвинову и ее красавицу-дочь, то ли их внешние данные, то ли финансовое положение – судя по интерьеру и скудным заказам, публика здесь собирается не самая богатая, – но Рената явно была не расположена не только общаться, но и смотреть на мужчин в кафе.





Она, напомним, была замужем дважды. Сегодня в официальном браке не состоит – развелась десять лет назад. Но с супругом – бизнесменом Леонидом Добровским – сохранила приличные отношения. Теперь утешение и отрада для Ренаты – певица Земфира: они давние и верные подруги и соратницы. Вместе реализовали много проектов, включая премьеру в МХТ им. Чехова – спектакль "Северный ветер".