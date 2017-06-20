У оскандалившейся Кристины Сысоевой обнаружили рак

Модель, дизайнер и светская львица, прославившаяся за границей благодаря реалити-шоу Meet the Russians ("Познакомьтесь с русскими"), Кристина Сысоева сообщила в Instagram, что несколько лет назад врачи обнаружили у нее рак. Однако худенькая блондинка успокоила встревоженных поклонников, заявив, что она уже излечилась.

Популярная в Европе модель Кристина Сысоева обожает хвастаться в соцсетях роскошными нарядами, отдыхом на лучших курортах, дорогими яхтами и особняками. Еще она периодически напоминает о себе, попадая в различные скандальные ситуации.

Не так давно гламурная блондинка подверглась травле в интернете из-за интервью, которое она дала журналистам после теракта в Ницце. Кристина призналась, что в момент трагедии также находилась на фешенебельном курорте и выразила сожаление, что "из-за какого-то теракта" отменили фейерверк.

И вот сейчас Сысоева вновь заставила репортеров говорить о себе. Правда, на этот раз повод невеселый. Как выяснилось, некоторое время назад Кристина боролась со страшным недугом – раком. Этим отчасти объясняется ее заметная худоба. Из-за выпирающих костей журналисты и пользователи Сети подозревали у блондинки анорексию. Оказалось, что все куда серьезнее.

Публикация от Khristina S (@khristinasiberia) Фев 13 2017 в 1:42 PST

Кристина призналась подписчикам в Instagram, что является онко-пацентом. Хрупкая на вид модель поделилась фото, на котором она позирует с девушкой, больной раком. Модель написала, что молится за ее здоровье. "Я победила рак, и ты сможешь тоже", – нашла правильные слова для подруги Сысоева.

Подписчики Кристины не поверили своим глазам, никто и не подозревал даже, что она боролась с таким страшным недугом. Обычно знаменитости первым делом сообщают о диагнозе, начинают сбор средств на лечение, благодарят неравнодушных за поддержку, а модель держала все в секрете.

Публикация от Khristina S (@khristinasiberia) Июн 19 2017 в 11:49 PDT

"Что случилось? ", "А что случилось? Заболела? 😯", "У вас был рак????" – закидали Сысоеву вопросами поклонники. Кристина не стала игнорировать встревоженных людей и рассказала о том, как боролась с онкологией.

Публикация от Khristina S (@khristinasiberia) Апр 14 2017 в 12:48 PDT

"Да, мои дорогие, у меня был рак несколько лет назад, я излечилась. Это поменяло мою жизнь в лучшую сторону и научило наслаждаться каждым мгновением и ценить самые простые вещи. Я могу сказать, что это одна из лучших вещей, которые когда-либо случались со мной. В такой ситуации нельзя сдаться, ты можешь только верить и молиться", – отметила Кристина.

Публикация от Khristina S (@khristinasiberia) Май 10 2017 в 7:38 PDT

Пользователи Сети пожелали Сысоевой и девушке, запечатленной на фото, долгих лет жизни и стойкости. Некоторые рассказали модели свои печальные истории, связанные с онкологией, и она нашла для них слова поддержки.