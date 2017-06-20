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Полиция заинтересовалась Седоковой и Лободой

Анна Седакова и Светлана Лобода. Фото: Dni.Ru
Появилась информация о том, что Анну Седокову и Светлану Лободу заминировали. Полицейские немедленно отреагировали на сообщение.
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Столичная полиция разыскивает неизвестного, сообщившего об угрозе жизни двум известным исполнительницам – Анны Седовокой и Светланы Лободы. "В службу "02" обратился неизвестный и сообщил, что певицы Анна Седокова и Светлана Лобода заминированы. Своих данных гражданин не назвал", – рассказали в правоохранительных органах Москвы.

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Анна Владимировна Седокова певица

Полицейские немедленно отреагировали на сообщение. Они выяснили, что незнакомец звонил с таксофона на улице Бутырский Вал. В настоящее время оперативники изучают записи с камер уличного наблюдения и устанавливают злоумышленника, передает агентство городских новостей "Москва".

Отметим, что Анна Седокова живет в Америке, а в столице России бывает лишь наездами по работе. Так, на днях артистка прибыла в Москву, чтобы принять участие в съемках нового проекта. Судя по публикациям, которые регулярно делает на своей официальной страничке в Instagram Седокова, вместе с ней в Россию прибыли трое детей: дочери Алина и Моника и сын Гектор.

Напомним, в апреле Анна Седокова в престижной американской клинике родила наследника. Лицо мальчика певица скрывает, предпочитая закрывать его разными смайликами. Отца ребенка Анна тоже не афиширует.

Что касается Светланы Лободы, то артистка и вовсе находится в гастрольном туре. Артистка путешествует по городам России, к примеру, недавно певица побывала в Красноярске. А вот выступление в Одессе Лободы провалилось. Всему виной оказались беспорядки, и концерт попросту отменили. На Лободу ополчились за то, что она регулярно выступает в России, поддерживает российских артистов, которым запретили въезд на Украину.

Светлана приняла решение отменить свое выступление ради безопасности фанатов. "сегодня было очень много молодых людей и даже детей. когда в них полетели дымовые шашки и петарды – мы приняли решение отменить концерт", – объяснила продюсер певицы Нателла Крапивина. Сама Светлана Лобода не прокомментировала неприятную ситуацию.

Автор: Наталья Аряева20 июня 2017, 11:15
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