Финансовые проблемы извели отчаявшегося Грачевского

Режиссер вместе с командой Первого канала приехал в Дубну, чтобы представить новые серии "Ералаша". Dni.ru узнали у режиссера, сколько он зарабатывает на любимом детворой киножурнале.

"Кто-то говорит, что я деньги зарабатываю на своем киножурнале, но, если бы это действительно было так, я давно уже обзавелся бы домиком где-нибудь на берегу Атлантического океана. Но для меня не это важно, а возможность оставить потомкам духовное наследие", – рассказал режиссер в ответ на коварный вопрос про доходы.

Помимо работы над детскими юмористическими роликами, Борис Грачевскй является режиссером и сценаристом двух совсем недетских кинокартин – "Кыша" и "Между нот или тантрическая симфония". А вот с новыми лентами все так просто, как хотелось бы.

Публикация от Boris Grachevskiy (@boris_grachevsky_) Июн 1 2017 в 2:58 PDT

"Раньше нас какие проблемы заботили – написать сценарий, актеров утвердить, снять сюжет. А сейчас проблема одна – получить бюджет на съемки. В свое время председатель Госкино мне лично назначал аудиенции, а нынче я не могу уговорить никого хотя бы просто посмотреть фильм", – поделился Грачевский. По его словам, он в отчаянии от подобного положения дел.

Напомним, в прошлом году Борис в третий раз женился. Избранницей Грачевского стала начинающая актриса Екатерина Белоцерковская, которая младше его на 30 лет. По признанию режиссера, девушка пленила его своей красотой, талантом и голосом. Грачевский всячески помогает супруге заявить о себе. Она уже дала несколько сольных концертов в разных городах и снялась в новых сериях "Ералаша".