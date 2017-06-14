Смертельное проклятие участников "Битвы экстрасенсов"

Странным смертям на проекте несть числа. Магов и колдунов словно преследует злой рок.

"Битва экстрасенсов" – одна из самых популярных программ на отечественном телевидении. "Белые" и "черные" маги всех мастей говорят с умершими, ищут пропавших, узнают о прошлом и будущем уже несколько сезонов. Многие провидцы благодаря проекту получили такую известность, что от желающих прийти к ним снять порчу или родовое проклятие нет отбоя. Но было немало и тех, кто своей жизнью поплатился за связь с потусторонними силами.

Их смерти полны тайн и мистики. Страшные смерти. Словно бы какое-то проклятие висит над теми, кто обладает уникальными способностями. Их будто преследует злой рок.

Вот пример: финалист 3-го сезона Алексей Фад скончался от сердечного приступа в день своего пятидесятилетия. Трагедия случилась на турецком курорте, где отдыхала вся семья запорожского колдуна. Врачи долго боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Многие зрители увидели в смерти Алексея Фада некий зловещий знак – он ушел из этого мира в свой пятый юбилей. Возможно, стал жертвой других колдунов, которым он составлял ощутимую конкуренцию. Его сын Роман Фад (он тоже принимал участие в проекте) рассказывал, что, улетая на отдых, отец словно прощался. Однако изменить свою судьбу маг, видимо, не мог.

Александр (Альберт) Агапит из Чувашии, который блистал в 4-м сезоне, трагически погиб в автокатастрофе. Его машина вылетела на обочину и врезалась в столб. Вероятнее всего экстрасенс просто уснул за рулем – все случилоcь глубокой ночью. В свое время он предсказал смерть Бориса Немцова, но собственную гибель ему предвидеть не удалось. "Однажды вам покажется, что я ушел, однако это только вам покажется", – как-то обронил Агапит, которого называли "королем экстрасенсов".

Ясновидящий в десятом поколении, потомственный колдун Юрий Испарьянц – участник 9-го сезона – отличался огромным ростом и богатырским здоровьем. Но умер в 35 лет внезапно – от кровоизлияния в мозг. Он обладал редчайшим даром экзорцизма – изгонял бесов и других сверхъестественных существ из одержимого с помощью молитв. Возможно, бесы ему и отомстили...

Ну а вчера на тридцатом году жизни погибла финалистка "Битвы экстрасенсов" Илона Новоселова – она упала с шестого этажа в доме на шоссе Энтузиастов. Предположительно, это произошло после ссоры с бойфрендом Артемом, носящим говорящую фамилию Бесов. Хотя есть мнение, что ее могли убрать колдуны-завистники, с которыми Илона конкурировала на телепроекте.