Илоне Новоселовой отомстили за черную магию

Трагическая гибель финалистки проекта "Битва экстрасенсов" Илоны Новоселовой стала главной новостью этих дней. Люди спорят, была ли ее смерть случайно или кто-то помог скандальной колдунье-транссексуалу уйти из жизни. Интернет-газета Dni.Ru провела собственное расследование.

Илона Новоселова, как заверила нас ее подруга-ясновидящая Кажетта Ахметжанова, занималась исключительно черной магией. "Она могла вогнать в гроб, навести порчу, разбить семью, наказать соперницу, – рассказала Кажетта. – Я всегда предупреждала ее, что все эти темные дела даром не пройдут, что у нее будут проблемы. Но она не слышала меня. Да, у Илоны были квартиры, деньги, но за все это она заплатила слишком высокую цену – жизнь".



Илона, говоря банальным языком, испортила себе карму. И бесы, к которым она то и дело обращалась в ритуалах, забрали в конце концов колдунью к себе, уверены в ее ближайшем окружении. Постоянные контакты Новоселовой с потусторонними силами, работа с негативом и людской болью сказались на психике Илоны. Итог, как мы знаем, оказался трагическим.

Кроме того, Илона была одиозной личностью. Ее постоянные истерики на передачах и ток-шоу, криминальные истории, страшные проклятия, сыпавшиеся на неугодных людей грязным потоком, постоянно подрывали ее, тянули в пучину необратимости. Она была самой скандальной участницей за время всего проекта "Битва экстрасенсов" – нецензурно выражалась, пила и курила перед камерой и при этом ходила в церковь, чтобы восполнить свои силы.

В 2013 году Новоселову и ее подругу похитили и требовали выкуп в размере 7,5 миллиона рублей. К удивлению следователей, после освобождения оказалось, что проходившие по документам как мужчины похищенные на деле оказались девушками. И Илона, и ее спутница незадолго до произошедшего сменили пол. А транссексуалы – первые в списке подверженных суициду.

Стоит заметить, что магический дар в себе Илона обнаружила в 10 лет. В зеркале девочка увидела призрак бабушки. С тех пор и стала общаться с духами умерших родственников. Они, по признанию самой Новоселовой, рассказывали ей о прошлом, настоящем и будущем. И звали, звали к себе. Например, в 19 лет экстрасенс хотела покончить жизнь самоубийством из-за несчастной любви. Но духи сказали: "Рано!"

Потом ведьма объездила всю Россию. В городах и деревнях она общалась с целителями, шаманами и ясновидящими. За это время девушка получила немало теоретических и практических знаний. Но обратила их в свои темные дела.

Илона постоянно пользовалась магическими атрибутами черной магии: старинными картами, черными свечами, засушенной лапкой косули, цветным платком. Аксессуары Новоселова любила с пугающей смертельной атрибутикой.

Сама она на грани смерти была не раз. Все знают, что ведьма присутствовала на кастинге 6 сезона "Битвы экстрасенсов". У нее были хорошие шансы на участие в проекте. Но ясновидящая внезапно объявила о своем уходе, хотя обошла многих соперниц. Странный поступок Илона объяснила тем, что духи запретили ей участвовать в телешоу под страхом смерти.

Появилась она только в следующем сезоне. И тут же попала в среду жесткой конкуренции, поскольку почти с самых первых дней захватила лидерство над экстрасенсами. С блеском выполняла все задания и смогла трижды оказаться лучшим экстрасенсом недели. Возможно, соперники и соперницы устроили все, чтобы устранить сильную ведьму и переманить к себе ее клиентов. Враги вполне могли совершить и страшный обряд, упросить потусторонние силы забрать Новоселову с этой земли.

И это объяснение кажется логичным, если учесть, что Новоселова просто открыла окно на шестом этаже и упал, словно бы ее кто-то поманил в свои объятья. Правда, накануне трагедии, как рассказала кассир соседнего супермаркета, колдунья трижды приходила закупаться спиртным. А пристрастие к алкоголю – один из видов порчи, который можно наслать на человека.

Не стоит сбрасывать со счетов и недовольных работой Илоны клиентов. Тут и обиженные жены, у которых привороты колдуньи увели мужей, и бизнесмены, которым ведунья поставила заслон на деньги. Они вполне могли попросить соперничавших с Илоной экстрасенсов наказать ее.

... Последней картинкой, опубликованной Илоной в Инстаграм , стало изображение оскалившегося черепа и надпись "пророчу всем". Несмотря на то, что снимок появился на страничке еще два года назад, поклонники ведьмы не сомневаются, что уже тогда Илона напророчила смерть сама себе.

